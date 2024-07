Aleksandra Szwed zaistniała w polskim show biznesie dzięki roli w serialu "Rodzina zastępcza". Dorastała na oczach widzów zmieniając się w piękną kobietę o kontrowersyjnej i ciekawej urodzie. Jej ciało dostrzegli nawet wydawcy "Playboya", gdzie aktorka pokazała wszystkie swoje wdzięki. Przypomnijmy: Ola Szwed z gołą pupą na okładce magazynu dla mężczyzn

Zdaniem internautów to właśnie Ola ma najlepsze nogi, biust i pupę wśród polskich gwiazd. Aktorka okazała się bezkonkurencyjna w przeprowadzonym rankingu. Co na to sama zainteresowana?

Nie do końca jestem przekonana do takich rankingów. One są troszeczkę bez sensu. Jak wiadomo show-biznes to jest bardzo ograniczona liczba ludzi i ograniczony wybór. Podejrzewam, że wiele kobiet w kraju ma te części ciała ładniejsze ode mnie - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle

Zdaniem Szwed to nie piękno zewnętrzne jest najważniejsze. To kobieta musi uważać siebie za atrakcyjną, jeśli chce by inni tak ją postrzegali.

Jeżeli my same nie wierzymy we własne piękno, to świat też nie będzie nam wierzył. Lubię siebie, dobrze mi ze sobą

- dodaje

Podoba wam się Ola?

