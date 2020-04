Córka Kasi Kowalskiej nie może zostać przetransportowana do Polski. Lekarze nie wyrażają zgody!

Rodzina Kasi Kowalskiej przeżywa dramat. Ola Kowalska zaraziła się koronawirusem i musiała zostać zaintubowana. Według informacji Super Expressu, córka piosenkarki została przewieziona do innej placówki w Londynie, przez co Katarzyna Kowalska ma utrudniony dostęp do informacji o stanie zdrowia Oli. Piosenkarka starała się o przetransportowanie Oli do Polski. Chęć pomocy wyraziła Dominika Kulczyk, jednak lekarze nie zgadzają się na taki krok ze względu na stan zdrowia dziewczyny.

Stan zdrowia Oli Kowalskiej. Córka Kasi Kowalskiej nie może zostać przetransportowana do Polski

Od dramatycznej informacji przekazanej przez Katarzynę Kowalską na temat Oli minął już tydzień. Według informacji, do których dotarł Super Express, córka wokalistki przebywa w śpiączce i jest podłączona do aparatury. Została przetransportowana do innej placówki w Londynie, skąd Katarzyna Kowalska otrzymuje telefony średnio co dwa dni.

Dziennik informuje, że stan Oli niestety nie ulega poprawie, a Katarzyna Kowalska starała się nawet o przetransportowanie Oli do Polski. Swoją pomoc zaoferowała Dominika Kulczyk oferując swój prywatny samolot, jednak ten krok okazuje się niemożliwy:

Lekarze w Wielkiej Brytanii powiedzieli stanowcze „nie”. Kasia musiała się z tym pogodzić. I tak jest bardzo wdzięczna Dominice Kulczyk, że próbowała pomóc - zdradza źródło Super Expressu

To bardzo ciężki czas dla całej rodziny. Mamy nadzieję, że niedługo stan Oli się poprawi. Trzymamy za to kciuki.

Ola Kowalska jest w śpiączce. Katarzyna Kowalska o złym stanie zdrowia córki poinformowała 31 marca. Ola prawdopodobnie zaraziła się koronawirusem. Musiała zostać intubowana.

Stan Oli jest na tyle zły, że lekarze nie pozwalają na przetransportowanie jej do Polski. Kontakt Katarzyny Kowalskiej ze szpitalem jest ograniczony.