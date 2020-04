Kasia Kowalska nie może nawiązać kontaktu ze szpitalem! Ola Kowalska nadal jest w śpiączce

Tydzień temu Kasia Kowalska poinformowała, że jej córka Ola Kowalska trafiła do szpitala i musiała zostać zaintubowana. Córka piosenkarki trafiła do szpitala prawdopodobnie z powodu koronawirusa. Super Express dotarł do nowych informacji dot. zdrowia Oli Kowalskiej. Jej mama nie ma prawie żadnych wieści na temat córki. Nie może się również skontaktować ze szpitalem w Londynie. Dziennik informuje, że lekarze wprowadzili Olę w stan śpiączki.

Stan zdrowia Oli Kowalskiej jest poważny. Jak informuje Super Express, córka Katarzyny Kowalskiej od tygodnia nie odzyskała przytomności. Kontakt ze szpitalem również jest utrudniony, ponieważ w poniedziałek Ola została przeniesiona do innej placówki:

Kasia nie może dodzwonić się do szpitala. Ciągle łączy ją z jakąś centralą. Nikt nie odpowiada na jej pytania. Nie ma jak uzyskać informacji o córce. Jest skazana na telefony ze szpitala, które dostaje średnio co dwa dni. Siedzi jak na szpilkach. Żyje tylko nadzieją, że Ola wyzdrowieje. Nic innego jej teraz nie pozostaje - zdradziło Super Expressowi źródło

W Londynie obecny jest chłopak Oli ale ze względów bezpieczeństwa również nie może przebywać w szpitalu. Z całego serca trzymamy kciuki za powrót Oli do zdrowia.

Ola Kowalska przebywa w szpitalu w Londynie.