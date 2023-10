Kilka dni temu Kasia Kowalska poinformowała, że jej córka, Ola, trafiła do szpitala. Wokalistka musiała wyrazić zgodę na jej intubację. Najpewniej chodzi o koronawirusa - gwiazda bowiem zaapelowała do fanów o pozostanie w domu (a o to apeluje również nasz rząd). Stan 23-latki jest stabilny.

Reklama

Dlaczego Ola przebywa w Anglii? Co tam robi? Dlaczego w sieci zrobiło się o niej głośno już jakiś czas temu? Dlaczego nosi nazwisko mamy? Poznajcie bliżej Olę Kowalską!

Reklama

Kasia Kowalska z dziećmi - córką Olą i synem Ignasiem - na festiwalu w Sopocie w 2018 roku.