Wielkie zmiany w "Tańcu z Gwiazdami"! Okazuje się, że w najnowszej edycji hitowego show Polsatu zabraknie jednej z jurorek! Której? W poprzednim sezonie ze względu na kontuzję z programem musiał pożegnać się Michał Malitowski- juror pojawił się dopiero w wielkim finale dziewiątej edycji. Teraz portal wirtualnemedia.pl informuje, że w kolejnej odsłonie show Michał Malitowski wróci do "Tańca z Gwiazdami", ale z programu zniknie kolejny juror!

Kto będzie oceniać uczestników 10. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Premiera dziesiątej edycji "Tańca z Gwiazdami" zaplanowana jest na 13 września- program będzie pokazywany w piątki o godzinie 20:05. Jak już wiemy, w najnowszej odsłonie show zatańczą: Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke, Magda Bereda i Kamil Kuroczko, Sandra Kubicka i Adam Adamonis, Damian Kordas i Janja Lesar, Reni Jusis i Misza Steciuk, Rafał Szatan i Lenka Klimentova, Joanna „Ruda” Lazer i Rafał Maserak, Akop Szostak i Sara Janicka, Aleksandra Kot i Tomasz Barański, Adam Małczyk i Hanna Żudziewicz oraz Monika Miller i Jan Kliment. Kto będzie oceniał uczestników show? Okazuje się, że w najnowszej edycji "TzG" zabraknie jednej z jurorek! Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl w programie nie pojawi się Ola Jordan! W jury zobaczymy więc: Iwonę Pavlović, Andrzeja Grabowskiego i Michała Malitowskiego.

Przypominamy, że kilka miesięcy temu Ola Jordan kilka miesięcy temu w wywiadzie dla magazynu Hello wyznała, że od dawna marzy o dziecku, ale ma problemy z zajściem w ciążę. Co ciekawe, jeszcze przed wakacjami portal pomponik informował, że Ola Jordan prawdopodobnie już wkrótce zostanie mamą! Jurorka "TzG" do tej pory nie skomentowała medialnych plotek, ale teraz okazuje się, że zabraknie jej w nowej edycji tanecznego show. Czy chodzi właśnie o ciążę?! Jak myślicie?

Żałujecie, że Ola Jordan nie pojawi się w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

AKTUALIZACJA

Jak udało nam się dowiedzieć, Ola Jordan rzeczywiście jest w ciąży! Więcej - tutaj!

Według doniesień medialnych Ola Jordan nie weźmie udziału w 10. edycji "TzG".

W show znów pojawi się Michał Malitowski.

