Długo nie mogła zajść w ciążę, ale teraz najprawdopodobniej jej się udało! Jak informuje Pomponik Ola Jordan być może jest w błogosławionym stanie! To byłaby wspaniała wiadomość, bo jurorka "Tańca z Gwiazdami" od wielu lat marzy o dziecku. W ostatnim wywiadzie dla magazynu Hello gwiazda wyznała, że ma problemy z zajściem w ciążę...

Ola Jordan od 16 lat jest żoną Jamesa Jordana. Para tworzy idealny związek, jednak do szczęścia brakuje im tylko dziecka. W ostatnim wywiadzie dla magazynu Hello, Ola i James opowiedzieli o swoim marzeniu. Okazało się, że małżeństwo od dawna stara się o potomka.

- Chciałabym być mamą z całego serca. Myślałam, że to się samo stanie, naturalnie. James też jest już zdesperowany, by mieć dziecko. Marzę o tym. To jedyny prezent, jaki chciałabym mu dać. Sądziłam, że jak większość kobiet sama zdecyduję o tym, kiedy będę miała dziecko. Że najpierw zrobię karierę, a potem urodzę. Niestety, tak się nie stało - mówiła Ola.