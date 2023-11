Ola Ciupa kupiła mieszkanie! To pierwsze własne lokum modelki i prezenterki. Gwiazda zdecydowała się na zakup mieszkania na warszawskim Mokotowie. Ola nie kryje swojej wielkiej radości z zakupu własnego M. Do tej pory wynajmowała mieszkania, jednak przyszła pora, by pomyśleć o czymś swoim. Jakie mieszkanie kupiła Ola Ciupa? Ile ma metrów? I czy... jest luksusowo?

Posłuchajcie, co zdradziła przed kamerą Party.pl podczas imprezy inaugurującej blog Krzysztofa Gojdzia Postroniepiekna.pl.

Ola Ciupa pochwaliła się nowym mieszkaniem na Instagramie!

Instagram/Ola Ciupa

Gratulujemy zakupu!