Co Ola Ciupa robi na gorącej Majorce? Mamy dla Was kilka zdjęć z pobyty modelki na słonecznej wyspie, gdzie kręciła kolejne programy dla stacji muzycznej 4fun.tv, a także reklamę luksusowych jachtów! Kto jej towarzyszył? Czy to nowy chłopak Oli Ciupy? Tylko my mamy zdjęcia, na których para przytula się, obejmuje...

Ola Ciupa ma nowego chłopaka?

Nie, to nie jest nowy chłopak, a tylko model, który zagrał z nią w reklamie jachtów! Co ciekawe, Ola poznała go… w restauracji z sziszą. Kelner-model przyjechał na sezon, aby pracować i dorobić, lecz wpadł w oko modelce, więc razem z produkcją uznała, że zagra z nią w reklamie! Efekty? Zobaczcie na zdjęciach! Było naprawdę gorąco!

