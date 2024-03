Dziś "pechowy" dzień miesiąca, a wraz z nim niepokojące wieści u Sandry Kubickiej, która nie miała przyjemnego, środowego poranka. Ciężarna ukochana Barona będzie musiała zrezygnować ze wszystkich swoich planów?

Sandra Kubicka zaczęła dzień od smutnego zdarzenia

Obecnie w życiu Sandry Kubickiej najważniejsze jest zdrowie i dbanie o siebie oraz o swojego nienarodzonego jeszcze synka. Wszystkie swoje dolegliwości czy przemyślenia stara się publikować na bieżąco w sieci, czym często wywołuje burze wśród fanów. Niedawno internauci nie zostawili na Kubickiej suchej nitki w mediach społecznościowych, kiedy w opublikowanym nagraniu porównała swoją obecną sylwetkę, do tej sprzed ciąży. Nie zrozumieli poczucia humoru przyszłej mamy, argumentując, że to niezbyt fortunny temat do żartów.

Teraz Sandrę Kubicką spotkał kolejny problem, jakim jest przebita opona w jej aucie. Sandra była wyraźnie zaskoczona tym widokiem i od razu poskarżyła się na swoim Instagramie. Samochód nie jest na ten moment zdolny do jazdy, więc celebrytka będzie musiała zmienić swoje plany lub posiłkować się taksówką.

Dzień, w którym mam wszystko zaplanowane co godzinę w ogromnych odległościach - napisała rozżalona Kubicka.

@sandrakubicka

Teraz okazało się jednak, że a oponie Kubickiej jest wbity gwóźdź, który jest pozostałością po pracach remontowanych w garażu podziemnym.

Gdy kupujesz run flaty, żeby auto mogło pojechać w takich sytuacjach chociaż do dealera i jedynie co może stanąć temu na przeszkodzie to totalnie wbity gwóźdź, którego właśnie masz w oponie.

Pech chciał, że Sandra Kubicka nie ma aktualnie zapasowej opony, więc zmuszona jest czekać na lawetę. Na koniec dodała:

Pozdrawiam Panów, którzy robią jakieś prace w naszym garażu i nie zbierają po sobie śmieci

@sandrakubicka

Warto wspomnieć, że Sandra prężnie prowadzi swoją firmę, a ostatnio nawet została wykładowczynią na jednej z warszawskich uczelni, gdzie uczy przedmiotu- marketing cyfrowy - personal branding. Widać, że pomimo błogosławionego stanu Sandra nie próżnuje i stara się być bardzo aktywna zawodowo. Ponadto ostatnio podzieliła się z fanami efektami swojej pracy nad nową, autorską kolekcją ubrań w znanej sieciówce.

