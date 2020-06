Okrągła torebka z Lidla za 39 zł to hit sezonu! Podobne w sieciówkach kupisz nawet trzy razy drożej

Okrągła torebka to jeden z najmodniejszych dodatków, który towarzyszy nam już od kilku sezonów. Jeśli chcemy nadać charakteru naszej, nawet najprostszej stylizacji, idealnym sposobem będzie wybór stylowej torby lub butów. Okazuje się, że teraz jeden z hitowych modeli toreb dostępny jest w Lidlu i kosztuje jedynie 39 zł. Marzysz o czarnej okrągłej torebce i nie chcesz wydawać na nią fortuny? Ten klasyczny model będzie idealny! Zobacz sama!

Ta okrągła torebka to najmodniejszy dodatek każdej stylizacji!

Szukasz modnego dodatku w super cenie? Ta okrągła torebka z Lidla doskonale się sprawdzi. Zmieści niezbędne rzeczy, jest stylowa i co ważne kosztuje jedynie 39 zł!

Torebkę można trzymać w ręku lub zawiesić ją na ramieniu dzięki regulowanemu paskowi. Czarny, klasyczny model idealnie sprawdzi się zarówno do eleganckiej wieczorowej stylizacji, jak i do letniego zestawu z sukienką czy szortami w roli głównej. Co ciekawe ten model można nosić nie tylko latem, ale równie ciekawie będzie wyglądał to beżowego trencza czy zimowego płaszcza.

W Lidlu czasem można znaleźć prawdziwe perełki. Stylowa torebka, letnia sukienka w kwiaty czy słomiana torba to tylko niektóre z hitów, które błyskawicznie znikają z półek! Co sądzicie o tej torebce?

Mat. prasowe

Okrągłe torebki w sieciówkach potrafią kosztować kilka razy więcej! Zamszowy model Kazar 419 zł, lakierowana torebka Kazar Studio 199 zł, klasyczny czarny model 159 zł.

Mat. prasowe

Model okrągłej torebki z Lidla dostępny jest trzech wariantach kolorystycznych! A co najważniejsze kosztują niecałe 40 zł.