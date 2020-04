Okładka włoskiego Vogue jest pusta! To hołd dla ofiar koronawirusa

Najnowszy kwietniowy włoski "Vogue" ukaże się w piątek, 10 kwietnia. Ten numer jest wyjątkowy - głównie ze względu na okładkę, która jak nigdy przykuwa wzrok. Dlaczego? Okładka jest pusta. Widzimy na niej jedynie logo magazynu i numer wydania. Wybór tak kontrowersyjnej okładki pierwszy raz w historii włoskiego Vogue ma wymiar symboliczny. To próba zjednoczenia się ze wszystkimi, którzy umierają z powodu koronawirusa, a także z tymi którzy z nim walczą. W momencie pandemii moda schodzi na dalszy plan i włoski Vogue ma tego świadomość:

W swojej długiej historii sięgającej ponad stu lat Vogue przeszedł już wiele, wojny, kryzysy, akty terroryzmu. Jego najszlachetniejszą tradycją jest nigdy nie patrzeć wstecz. Jeszcze niecałe dwa tygodnie temu mieliśmy wydrukować coś, co planowaliśmy już od pewnego czasu (...) Ale teraz, gdy ludzie umierają, lekarze i pielęgniarki ryzykują życiem, a świat zmienia się na zawsze - to nie jest to DNA Vogue Italia - czytamy na Instagramie Vogue.

Dlaczego okładka kwietniowego Vogue jest cała biała? Ma symboliczny wymiar.

W związku z tym odłożyliśmy nasz projekt na półkę i rozpoczęliśmy wszystko od zera. Decyzja o wydrukowaniu całkowicie białej okładki po raz pierwszy w naszej historii nie jest spowodowana brakiem zdjęć - wręcz przeciwnie. Wybraliśmy ten kolor, ponieważ biel oznacza wiele rzeczy. Biel to przede wszystkim szacunek. Biel to odrodzenie, światło które przychodzi po ciemności, biel to suma wszystkich kolorów. Biały to kolor mundurów noszonych przez tych, którzy narażają własne życie na niebezpieczeństwo. Biel reprezentuje przestrzeń i czas do przemyśleń, ale także to czas do milczenia. Biały jest dla tych, którzy wypełniają ten pusty czas i przestrzeń pomysłami, myślami, historiami, wierszami wierszy, muzyką i troską o innych.