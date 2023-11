Kasia Kowalska bardzo rzadko udziela wywiadów. Ale już niedługo ukaże się jej kolejna płyta "Allanah (tak niewiele chcę), w związku z tym wokalistka zgodziła się na rozmowę w "Pani". Pytanie dotyczyły jednak nie tylko nowego albumu, ale również jej życia prywatnego, a także dzieci - Oli i Ignacego. Co ciekawe, Kasia Kowalska zdradziła co nieco na temat sytuacji finansowej córki i ojca 21-letniej dziewczyny, który uchyla się od płacenia alimentów na jej rzecz!

Zobacz: Córka Kasi Kowalskiej ma 19 lat. To seksowna i piękna dziewczyna. Otwarcie mówi "Nie chcę znać ojca"

Kasia Kowalska ma dwoje dzieci - Olę i Ignacego. Aleksandra jest owocem miłości jej i Kostka Joriadisa, z którym gwiazda była związana kilkanaście lat temu. Mężczyzna pochodzi z Grecji, jest muzykiem, ale również producentem muzycznym. Razem pracowali nad trzecim albumem Kasi (ukazał się w 1996 roku), następnie zakochali się w sobie. W 1997 roku na świecie pojawiła się Ola. Niestety, po jej narodzinach, uczucie wygasło, a Kostek przestał się interesować córką. Do dziś żadna z nich nie utrzymuje kontaktu z Joriadisem. Sama Ola mówi wprost, że nie chce go znać:

Córka gwiazdy przyznaje, że nie chce mieć z nim nic wspólnego:

Zobacz: Córka Kasi Kowalskiej, Ola w pięknej sesji dla polskiej marki! Odważne ZDJĘCIA 19-latki!

Aleksandrę, która aktualnie studiuje za granicą, jest na utrzymaniu Kasi. Walczyła jednak z ojcem o alimenty. Choć sprawę wygrała, ten unika wywiązywania się z tego obowiązku. Kowalska jest rozgoryczona:

Póki co jest na moim garnuszku, bo na pierwszym roku mają mnóstwo nauki. Niedawno wygrała sprawę o alimenty ze swoim ojcem. Problem w tym, że pieniędzy nie można ściągnąć... Tata wciąż udowadnia, że nie ma za co żyć. Wiesz, jak to jest z alimenciarzami - mówi Kowalska w "Pani".