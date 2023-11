Reklama

Meghan Markle została żoną księcia Harry'ego w maju 2018 roku. Tym ślubem żył cały świat! Wszystkich najbardziej interesowało to, w jakiej sukni wystąpi przyszła księżna Sussex. Domy mody walczyły o to, aby to właśnie ich projekt wybrała na swój ślub. Meghan Markle ostatecznie postawiła na dom mody Givenchy. Niektórzy uznali, że jej kreacja była zbyt skromna. Meghan Markle nie przejmuje się jednak tymi komentarzami. Żona księcia Harry'ego marzyła bowiem o właśnie takiej sukience. W dodatku jej welon również skrywał pewną tajemnicę...

Welon Meghan Markle: co skrywa?

Niebawem telewizja HBO wyemituje dokument pt. "Królowa świata". Zobaczymy w nim między innymi kulisy przygotowań do najgorętszego ślubu tego roku. Meghan Markle zdradziła w nim na przykład, jak zareagowała, gdy zobaczyła po raz pierwszy swoją suknię ślubną. Oprócz tego żona księcia Harry'ego wyznała także, że jej zjawiskowy welon skrywał pewną tajemnicę. Otóż okazuje się, że wszyto w niego błękitny kawałek materiału, który pochodził z sukienki, którą Meghan Markle założyła na pierwszą randkę ze swoim przyszłym mężem!

To najbardziej romantyczna historia, jaką ostatnio słyszeliśmy! Zgadzacie się z nami?

Meghan Markle była zachwycona swoją kreacją ślubną

Ten welon skrywał pewną tajemnicę...

