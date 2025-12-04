Thomas Markle walczy o życie. Meghan Markle nie odwiedziła ojca

Ojciec Meghan Markle walczy o życie na intensywnej terapii. Rodzina apeluje do księżnej
Ojciec Meghan Markle przeszedł ratującą życie operację i trafił na intensywną terapię. Thomas od lat nie ma kontaktu z córką, która w tym samym czasie promuje program o rodzinnych wartościach, co w obecnej sytuacji wywołało spore kontrowersje.
We wtorek doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia Thomasa Markle. Ojciec księżnej Sussex został przewieziony karetką do większego szpitala w centrum miasta. Następnego dnia przeszedł trzygodzinną operację usunięcia skrzepów, która - jak informuje jego syn Thomas Jr - uratowała mu życie. Lekarze zapowiedzieli już konieczność przeprowadzenia kolejnego zabiegu.
Konflikt Thomasa Markle z Meghan trwa od lat
Relacje ojca z córką uległy znacznemu pogorszeniu na długo przed ślubem Meghan z księciem Harrym w 2018 roku. Głównym powodem miała być współpraca Thomasa Markle z mediami. Meghan zerwała kontakt z ojcem i nie odwiedziła go nawet po tym, jak jego stan zdrowia uległ drastycznemu pogorszeniu.
Thomas Markle w przeszłości mówił w wywiadzie dla „Mail on Sunday”: „Moim jedynym życzeniem jest poznać moje wnuki, zanim odejdę”. Mimo publicznych apeli, kontakt między ojcem a córką nie został odnowiony.
Rodzina Meghan Markle apeluje po operacji ojca
Obecnie Thomas Markle przebywa na oddziale intensywnej terapii. Stan jest poważny, a przed nim długa i wyczerpująca rehabilitacja. Syn mężczyzny w rozmowie z „Daily Mail” ujawnił szczegóły.
Zabrano nas karetką na sygnale do większego szpitala w centrum miasta. Lekarze stwierdzili, że życie mojego taty jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie
W obliczu dramatycznej sytuacji zdrowotnej ojca, Thomas Jr i Samantha - dzieci Thomasa Markle - publicznie zwrócili się do Meghan z prośbą o kontakt. Przypomniały, że filantropka promuje rodzinne wartości w swoim programie, który właśnie pojawił się na Netfliksie.
Proszę Meg, by w tygodniu, w którym wypuściła program o sile miłości i rodziny, skontaktowała się z naszym tatą. On potrzebuje jej bardziej niż kiedykolwiek
Rodzeństwo nie kryje oburzenia tym, że w tak trudnym czasie Meghan Markle koncentruje się na promocji programu, ignorując stan zdrowia swojego ojca. Nie jest to pierwsza rysa na wizerunku żony księcia Harry'ego. Niedawno Meghan Markle została oskarżona o kradzież sukienki.
Ojciec Meghan Markle walczy o życie
Problemy zdrowotne Thomasa Markle nie są nowe. Jeszcze przed ślubem córki w 2018 roku przeszedł dwa zawały serca, które uniemożliwiły mu uczestnictwo w ceremonii. Cztery lata później doznał udaru mózgu, po którym musiał na nowo uczyć się mówić.
To wszystko bardzo go osłabiło. Modlę się, by miał siłę, by przez to przejść
Thomas Jr, który opiekuje się ojcem od czasu udaru, podkreśla, że obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna i krytyczna. Potrzebna będzie nie tylko specjalistyczna opieka medyczna, ale także długotrwała rehabilitacja.
Mój tata będzie musiał długo zostać w szpitalu. Czeka go wyczerpująca rehabilitacja
Meghan Markle promuje rodzinne wartości w serialu Netfliksa
W dniu operacji Thomasa Markle swoją premierę miał nowy odcinek programu „Z miłością, Meghan”, w którym księżna Sussex podkreśla znaczenie relacji rodzinnych. „Chodzi o znalezienie czasu na kontakt z bliskimi”, mówi w nim Meghan.
Ta wypowiedź, w kontekście ignorowania dramatycznego stanu zdrowia ojca, wywołała falę krytyki i komentarzy w mediach. Wielu obserwatorów życia publicznego i mediów społecznościowych zarzuca Meghan Markle hipokryzję i brak empatii.
Zobacz także: Meghan Markle z nowym programem. Mamy zwiastun