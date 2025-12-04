Thomas Markle walczy o życie. Meghan Markle nie odwiedziła ojca

We wtorek doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia Thomasa Markle. Ojciec księżnej Sussex został przewieziony karetką do większego szpitala w centrum miasta. Następnego dnia przeszedł trzygodzinną operację usunięcia skrzepów, która - jak informuje jego syn Thomas Jr - uratowała mu życie. Lekarze zapowiedzieli już konieczność przeprowadzenia kolejnego zabiegu.

Konflikt Thomasa Markle z Meghan trwa od lat

Relacje ojca z córką uległy znacznemu pogorszeniu na długo przed ślubem Meghan z księciem Harrym w 2018 roku. Głównym powodem miała być współpraca Thomasa Markle z mediami. Meghan zerwała kontakt z ojcem i nie odwiedziła go nawet po tym, jak jego stan zdrowia uległ drastycznemu pogorszeniu.

Thomas Markle w przeszłości mówił w wywiadzie dla „Mail on Sunday”: „Moim jedynym życzeniem jest poznać moje wnuki, zanim odejdę”. Mimo publicznych apeli, kontakt między ojcem a córką nie został odnowiony.

Rodzina Meghan Markle apeluje po operacji ojca

Obecnie Thomas Markle przebywa na oddziale intensywnej terapii. Stan jest poważny, a przed nim długa i wyczerpująca rehabilitacja. Syn mężczyzny w rozmowie z „Daily Mail” ujawnił szczegóły.

Zabrano nas karetką na sygnale do większego szpitala w centrum miasta. Lekarze stwierdzili, że życie mojego taty jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie przekazał.

W obliczu dramatycznej sytuacji zdrowotnej ojca, Thomas Jr i Samantha - dzieci Thomasa Markle - publicznie zwrócili się do Meghan z prośbą o kontakt. Przypomniały, że filantropka promuje rodzinne wartości w swoim programie, który właśnie pojawił się na Netfliksie.

Proszę Meg, by w tygodniu, w którym wypuściła program o sile miłości i rodziny, skontaktowała się z naszym tatą. On potrzebuje jej bardziej niż kiedykolwiek zaapelował Thomas Jr w rozmowie z „Daily Mail”.

Rodzeństwo nie kryje oburzenia tym, że w tak trudnym czasie Meghan Markle koncentruje się na promocji programu, ignorując stan zdrowia swojego ojca. Nie jest to pierwsza rysa na wizerunku żony księcia Harry'ego. Niedawno Meghan Markle została oskarżona o kradzież sukienki.

Ojciec Meghan Markle walczy o życie

Problemy zdrowotne Thomasa Markle nie są nowe. Jeszcze przed ślubem córki w 2018 roku przeszedł dwa zawały serca, które uniemożliwiły mu uczestnictwo w ceremonii. Cztery lata później doznał udaru mózgu, po którym musiał na nowo uczyć się mówić.

To wszystko bardzo go osłabiło. Modlę się, by miał siłę, by przez to przejść powiedziała druga z jego córek, Samantha na łamach „Daily Mail”.

Thomas Jr, który opiekuje się ojcem od czasu udaru, podkreśla, że obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna i krytyczna. Potrzebna będzie nie tylko specjalistyczna opieka medyczna, ale także długotrwała rehabilitacja.

Mój tata będzie musiał długo zostać w szpitalu. Czeka go wyczerpująca rehabilitacja dodała Samantha.

Meghan Markle promuje rodzinne wartości w serialu Netfliksa

W dniu operacji Thomasa Markle swoją premierę miał nowy odcinek programu „Z miłością, Meghan”, w którym księżna Sussex podkreśla znaczenie relacji rodzinnych. „Chodzi o znalezienie czasu na kontakt z bliskimi”, mówi w nim Meghan.

Ta wypowiedź, w kontekście ignorowania dramatycznego stanu zdrowia ojca, wywołała falę krytyki i komentarzy w mediach. Wielu obserwatorów życia publicznego i mediów społecznościowych zarzuca Meghan Markle hipokryzję i brak empatii.

