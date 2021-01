Ojciec Małgorzaty Rozenek jest surowym dziadkiem?! ''Dzieci powinny wiedzieć, że nie ma nic z nieba''

Ojciec Małgorzaty Rozenek udzielił wywiadu ''Faktowi'' w którym przybliżył swoje relacje z wnukami. Opowiedział, że podobnie jak jego córka Małgosia on sam jest człowiekiem pracy i działania. Tego właśnie pragnie nauczyć swoje wnuki. Jak mówi, dziecko musi wiedzieć, że jeśli chce coś osiągnąć, coś mieć, musi działać, a nie czekać na uśmiech losu. Wychowanie i dyscyplinę Stanisław Kostrzewski łączy z wielką miłością do wnuków, które uwielbiają, spędzając czas z dziadkiem.

Stanisław Kostrzewski jest ekonomistą, byłym wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska oraz skarbnikiem Prawa i Sprawiedliwości. Kostrzewski rozstał się z obozem rządzącym w atmosferze teoretycznej zgody. Jak mówił wówczas, cieszył się, że odchodzi na zasłużoną emeryturę. Kostrzewski zyskał więcej czasu, by zajmować się swoją rodziną. Jak przyznał w rozmowie z ''Faktem'' ma aż sześcioro wnucząt i uwielbia z nimi spędzać czas. Dzieci jego syna mieszkają co prawda we Francji, ale na każde wakacje przyjeżdżają do ukochanych dziadków. Podobnie jest z synami Małgosi, Tadzio i Stanisław spędzają chętnie czas z dziadkiem. Stanisław Kostrzewski uchylił rąbka tajemnicy, że synowie Gosi wcale nie są rozpieszczani:

Z wnukami z Francji kontakt mam mniejszy, więc tylko wspólne wakacje nam zostają. Natomiast częstszy kontakt mam ze Stasiem i Tadziem, którzy są na miejscu. Ja jestem zwierzę pracujące, nienawidzę leni. I taka jest Małgośka, ona też ciągle pracuje. Uważam, że nie ma nic bez wysiłku. Synowie Małgosi nie są rozpieszczani prezentami, czy pieniędzmi, a tym miejscem, gdzie mogą sobie pozwolić na odkucie się, jest dom u mnie na wsi - tłumaczy.

Okazuje się, że czas w domu u dziadka to także lekcja życia:

Jesienią robiłem przecinkę drzew, było mnóstwo gałęzi do sprzątania. Powiedziałem chłopakom: Jeśli chcecie zarobić, siadajcie do roboty, będziecie wozić gałęzie. Ciężko pracowali. Stasio wytrzymał trzy dni, a Tadzio o jeden dzień dłużej. Ja mam równy układ i płacę określoną kwotę za godzinę. Oni policzyli w kajecie, ile godzin wypadło i pod koniec pracy dziadek mówi: słuchaj ty zarobiłeś 200 zł, a ty 300 złotych. Już zauważyłem, że dzięki takiemu podejściu, inaczej patrzą na świat - wyjaśnia tata Małgosi Rozenek.

Jak zaznacza, dzięki takim rozwiązaniom chłopcy nauczą się działać, jeśli będą czegoś chcieć.

Dzieci powinny wiedzieć, że nie ma nic z nieba - dodaje Kostrzewski

Stanisław Kostrzewski przy okazji ujawnia, że starszy syn Gosi uwielbia japonistykę i orientalną kulturę. W swojej pasji wspiera go oczywiście ukochany dziadek, który widzi już we wnuku wielką wrażliwość i talent. Jako dziadek, Kostrzewski czuje się odpowiedzialny za uczenie wnuków ważnych wartości, czyta im literaturę i tłumaczy rzeczywistość. Jego wkład w rozwój wnuków jest nieoceniony.

A jak dziadek opisuje swojego najmłodszego wnuka Henryka?

To cudowne, spokojne i kochane dziecko. Zresztą każde z nich było kochane, ale Henio wiecznie jest zadowolony i uśmiechnięty. Tak pogodnego dziecka, jak on, to u nas nie było. Nigdy nie płacze, jak się złości, to się złości, a jak zadowolony to się śmieje. Jest fantastyczny i już reaguje na mój głos - opisuje rozczulająco najmłodszą pociechę dziadek.

Przypomnijmy, że Małgorzata Rozenek razem z Radosławem Majdanem i dziećmi spędzają miesiąc wakacji w Meksyku. Tym razem zamiast spotkania i wręczania laurek, dziadkowi będzie musiała wystarczyć rozmowa telefoniczna.

Henryk jest bardzo pogodnym dzieckiem.