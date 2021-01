Małgorzata Rozenek po pośladkach odsłania brzuch! Pokochała nowy rodzaj aktywności, po której „schodzi na czworakach”

Małgorzata Rozenek razem z rodziną wybrała się na wakacje do Meksyku. Oprócz zdjęć w bikini i zwiedzania, gwiazda zdecydowała się też spędzić ten czas aktywnie - rozpoczęła przygody z jogą. Okazuje się, że treningi nie należą do łatwych, ale prowadząca "Projekt Lady" trafiła na doskonałą nauczycielkę. Przy okazji Małgorzata Rozenek pochwaliła się zdjęciem swojego idealnie płaskiego brzucha. Trzeba przyznać, że treningi przynoszą efekty i gwiazda niebawem będzie mogła pochwalić się formą życia!

Zobaczcie sami!

Gwiazda TVN odkąd wylądowała z rodziną w Tulum w mediach społecznościowych umieszcza obszerne relację z podróży. Nie zabrakło rodzinnych zdjęć ze spacerów, uroczych fotografii z Henrykiem, dla którego jest to pierwsza podróż i oczywiście zdjęć Małgorzaty Rozenek w bikini. To te ostatnie podgrzewają atmosferę wśród komentarzy na profilu gwiazdy, a teraz jej fanki mogą zobaczyć nową fotografię, na którym Małgorzata Rozenek prezentuje płaski brzuch i zdradza, że jej nową pasją jest joga:

Moje ostatnie odkrycie - joga. Jestem zdziwiona, jak bardzo mi się podoba. Może to ogromna zasługa Brendy mojej nauczycielki? Jest niezwykle cierpliwa i miła. - napisała Małgorzata Rozenek.

Gwiazda dodała też, że treningi nie należą do łatwych i porównała je do lekcji baletu:

chociaż po każdym treningu schodzę na czworaka a nie doszliśmy nawet do połowy asan. To każdego dnia chce więcej. Jogę nazywa się medytacją w ruchu - bardzo to trafne. Mnie jeszcze przypomina lekcje baletu w szkole. Ten sam poziom skupienia i ten sam poziom bólu