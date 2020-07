Ojciec Małgorzaty Rozenek o metodach wychowawczych córki: "Dużo mówi, ale rozpieszcza i dzieci, i psy"

Odkąd mały Henio Majdan pojawił się na świecie, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan coraz częściej dzielą się tym, co się dzieje w ich prywatnym, rodzinnym życiu. Ojciec Małgorzaty Rozenek zdradził, jaką mamą "Perfekcyjna" jest na co dzień. Czy rozpieszcza synów? A może jest nieugięta? Takiego obrotu zdarzeń z pewnością się nie spodziewacie.

Ojciec Małgorzaty Rozenek, Stanisław Kostrzewski, w rozmowie z "Faktem" przyznał, że jego córka jest typem mamy, która dla swoich dzieci zrobi wszystko i bardzo je rozpieszcza. Dodał również, że od zawsze to on jako ojciec a później dziadek, bywał najsurowszy w rodzinie:

Ja jestem jedyny w tej rodzinie, który podchodzi racjonalnie do wszystkich spraw. Małgosia dużo mówi, ale rozpieszcza i dzieci, i psy. Ja jeden potrafię przytrzymać, więc to jest dosyć ciężka rola, bo wszyscy wiedzą, że jeżeli coś dobrego ma się zadziać w rodzinie to Małgosia, moja żona, syn. A jak trzeba coś... No to ojciec. I w tym momencie ja zawsze jestem ten najgorszy.