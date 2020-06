Ogromna tragedia gwiazdy TVN. Nie żyje najbliższa jej osoba

Anna Skura przekazała za pośrednictwem Instagrama tragiczne informacje - zmarł jej ukochany tata. Gwiazda TVN nie może pogodzić się z jego śmiercią, zamieściła bardzo poruszający wpis. Wciąż napływają kondolencje dla blogerki. W mediach społecznościowych Anny Skury pojawiło się także jedno z ostatnich zdjęć z tatą, kiedy czuwała przy jego szpitalnym łóżku.

Anna Skura to blogerka modowa, znana bardziej jako What Anna Wears, która swoje stylizacje publikuje na blogu whatannawears.com. Jest również bardzo aktywna na Instagramie, na którym jej poczynania śledzi ponad 370 tys. osób. Anna Skura jest propagatorką mody na zdrowy tryb życia i bycie fit. Kocha podróże, razem z mężem prowadzi biuro organizujące wycieczki zagraniczne. Szerszej publiczności dała się poznać po tym jak wzięła udział w programie "Agent Gwiazdy" w telewizji TVN. Zawsze uśmiechnięta i pełna energii. Dziś niestety przeżywa jeden z największych dramatów w swoim życiu - jej tata nie żyje. Blogerka zamieściła bardzo poruszający wpis na swoim Instagramie.

"Tatusiu wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Taty, tak bardzo Cię kochamy i prosimy wróć do nas ❤️❤️❤️" Takie życzenia napisałam kilka dni temu Tatusiowi i to zdjęcie zrobiła mi Martynka w Dniu Taty😞💔 Tak bardzo wtedy w te życzenia wierzyłam... do dzisiaj.

Nie potrafię nic więcej napisać. Nie potrafię i nie chce być silna - napisała Anna Skura.