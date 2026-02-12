Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w niedzielę, 25 stycznia. Niektóre aukcje jednak skończą się dopiero w lutym. W czwartek, 12 lutego zamknięto licytację złotych korków Donalda Tuska. Dzięki inicjatywie premiera zebrano dużo ponad pół miliona złotych. To rekordowa aukcja tegorocznego finału WOŚP.

Padł rekord WOŚP. Aukcja Donalda Tuska zgromadziła ponad 700 tys. zł

Niedawno informowaliśmy, że Donald Tusk i Rafał Brzoska walczą o pierwsze miejsce w licytacjach WOŚP. Obie aukcje nie tylko cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ale przede wszystkim wygenerowały kosmiczne kwoty. Szef polskiego rządu wystawił złote korki z autografem. W czwartek, 12 lutego sportowe buty zostały wylicytowane za 700 250 zł.

Szczęśliwy zwycięzca licytacji nie tylko będzie mógł cieszyć się piłkarskim obuwiem, ale także odwiedzi Salę Zegarową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i spotka się z premierem. Polityk skomentował wynik za pośrednictwem Instagrama.

Piękny wynik! Wszystko na zdrowe brzuszki polskich dzieci. Dzięki napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Donald Tusk pobił własny rekord WOŚP

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Donald Tusk także włączył się do aukcji WOŚP. Wówczas wystawił do licytacji zaproszenie na tradycyjne kaszubskie śniadanie z szefem rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Aukcja zakończyła się wynikiem 500 500 zł.

Środki zgromadzone podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mają zostać przekazane na leczenie dzieci cierpiących na schorzenie układu pokarmowego. Dotyczy to zarówno diagnostyki, jak i leczenia najmłodszych potrzebujących.

W tym roku wielkie emocje wzbudziły też inne licytacje gwiazd. Duże poruszenie wywołała oferta nocowanki u Julii Wieniawy. Jak zwykle wysoko poprzeczkę zawiesili również tenisistka Iga Świątek oraz trenerka personalna Anna Lewandowska, która wystawiła aż dwie aukcje. Fani mogli wylicytować jej kreację oraz koszulkę Lewego.

