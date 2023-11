Nowa piosenka Sławomira pt. "Ty mała znów zarosłaś" okazała się wielkim hitem! Długo oczekiwany nowy singiel gwiazdora rock polo bardzo przypadł go gustu Polakom. Piosenka ma ogromne szanse na powtórzenie wielkiego sukcesu "Miłości w Zakopanem"!

"Ty mała znów zarosłaś" hitem internetu

Nowy utwór Sławomira Zapały trafił do internetu 19 marca, czyli dwa dni temu. Od tego czasu teledysk do piosenki obejrzało już... ponad 2,5 miliona internautów! To świetny wynik, który zwiastuje, że piosenka ma potencjał na stanie się hitem nadchodzącego roku. "Ty mała znów zarosłaś" utrzymany jest stylistyce muzyki country. Teledysk również powstał w sielankowej scenerii polskiej wsi. Wystąpiła w nim żona Sławomira Zapały, Magdalena "Kajra" Kajrowicz oraz przyjaciele artysty. Przypomnijmy, że poprzednia piosenka Sławomira "Miłość w Zakopanem" była najpopularniejszym utworem w 2017 roku. Czy "Ty mała znów zarosłaś" powtórzy ten świetny wynik?

"Ty mała znów zarosłaś" to hit!

