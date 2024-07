Są pierwsze wyniki oglądalności "Ciemniejszej strony Greya". Czy długo oczekiwany film jest hitem? Druga część miłosnych przygód Anastasii i Christiana miała swoją polską premierę 10 lutego. Czy pierwszy weekend wyświetlania filmu przyniósł rekord? Fani serii czekali aż dwa lata, by móc zobaczyć drugą część ekranizacji powieści E.L. James. Czy tłumnie ruszyli do kin, aby ją obejrzeć?

Wyniki oglądalności "Ciemniejszej strony Greya"

Walentynkowy weekend zdecydowanie należał do "Ciemniejszej strony Greya". W trakcie trzech pierwszych dni wyświetlania film obejrzało aż 500 757 widzów. Czy udało mu się podbić rekord "Pięćdziesięciu twarzy Greya"? Okazuje się, że nie! Pierwszą część erotyka, w pierwszy weekend wyświetlania, obejrzało aż 830 000 widzów! Jednak "Ciemniejsza strona Greya" szybko nadrabia straty, bo już w Walentynki, które wypadały we wtorek, liczba widzów znacząco wzrosła. A do 22 lutego, film obejrzało już 1 158 044 widzów!

"Ciemniejsza strona Greya" jest dostępna online?

"Ciemniejsza strona Greya" jest obecnie grana w kinach w całej Polsce. Czy można obejrzeć film również w internecie? W sieci pojawiło się mnóstwo linków, odsyłających do różnych stron, na których rzekomo dostępny jest film. Należy jednak uważać, ponieważ linki odsyłają do pirackich wersji filmu. "Ciemniejszą stronę Greya" warto obejrzeć w kinie lub... poczekać na oficjalne DVD.

"Nowe oblicze Greya" - kiedy premiera?

Premiera "Nowego oblicza Greya" zaplanowana jest na luty 2018 roku. Niedawno do sieci wyciekł zwiastun, który jest znacznie inny niż dotychczasowe. Widać na nim... ślub pary! Co wydarzy się w trzeciej części przygód miłosnych Christiana i Anastasii? Odpowiedzi na te pytania poznamy już za ok.

"Ciemniejsza strona Greya" jest hitem, jednak nie pobiła rekordu pierwszej części ekranizacji.

A Tobie która część podobała się bardziej?