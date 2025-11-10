Joanna Liszowska była jedną z gwiazd, które pojawiły się 8 listopada 2025 roku na prapremierze spektaklu "Wspaniałe Horyzonty" w warszawskim Teatrze 6. piętro. Wśród gości znalazło się mnóstwo gwiazd, ale i tak wszyscy patrzyli na Joannę, a wszystko za sprawą jej stylizacji.

Stylizacja aktorki wywołała skrajne reakcje w internecie

Joanna Liszowska na czerwonym dywanie zaprezentowała się w czarnej satynowej stylizacji: miała na sobie marynarkę z głębokim dekoltem, koronkowe body oraz szerokie spodnie.

Strój aktorki, choć oceniany przez niektórych jako szykowny i pełen klasy, wzbudził falę komentarzy w sieci. Pojawiły się liczne głosy krytyki, które sugerowały, że stylizacja była zbyt odważna jak na premierę spektaklu teatralnego. Zobaczcie zdjęcia poniżej.

Krytyczne i pozytywne komentarze internautów pod adresem Liszowskiej

Reakcje internautów były mocno podzielone. Niektórzy nie szczędzili ostrych słów pod adresem aktorki. Wśród komentarzy znalazły się opinie: "Komuś chyba pomyliły się imprezy", "Dress code jest jej obcy" oraz "Ojoj, Pani chyba zapomniała bluzeczki założyć, cóż za niefortunne przeoczenie".

Z drugiej strony, wielu użytkowników mediów społecznościowych stanęło w obronie Joanny Liszowskiej. Wśród pozytywnych komentarzy pojawiły się głosy: "Piękna kobieta. Szanuję i nie widzę niczego, co by świadczyło o braku szacunku czy gustu, "Piękna aktorka" czy "Absolutnie przepięknie Pani wygląda".

Internauci nie byli jednomyślni, co tylko podsyciło dyskusję wokół wystąpienia aktorki.

A Wy jak oceniacie strój Joanny Liszowskiej?

Zobacz także: Joanna Liszowska zapytana o nową miłość! Reakcja aktorki może zaskoczyć

Odważna stylizacja Joanny Liszowskiej w teatrze. W sieci aż huczy, fot: Anita Walczewska/East News