Już w sobotę, o godzinie 20:00 w TVP 2, zobaczymy kolejny odcinek „The Voice Senior”. Podczas Przesłuchania w Ciemno na scenie pojawi się Zbigniew Zakościelny. Tak, nazwisko nie jest przypadkowe, bowiem to tata znanego aktora, Macieja Zakościelnego. W studiu pana Zbigniewa wspierało dwóch pozostałych synów. Jak wypadł i kto go zainspirował do występu w muzycznym programie?

Ojciec Macieja Zakościelnego w "The Voice Senior"

Nazywam się Zbigniew Zakościelny, mam 67 lat i przyjechałem ze Stalowej Woli - tak przedstawił się tata Macieja w sobotnim odcinku "The Voice Senior". Mężczyzna zaśpiewa utwór „Your Man” Josha Turnera. Muzyka nigdy nie była jego wielką pasją, ale zmieniło się to po rozwodzie z żoną:

Moje małżeństwo rozpadło się po 30 latach wspólnego życia. Muzyka w tym czasie, kiedy zostałem sam, stała się balsamem mojej duszy i pozwoliła mi przetrwać najgorsze chwile. To, że zacząłem interesować się grą na gitarze, coś pisać, układać jakieś melodie, to pojawiło się z potrzeby serca. Tak powstały moje pierwsze piosenki. Piszę w nich o tym, czego mi brak - czyli o miłości, o byciu z kimś, dzieleniu życia z kimś, bo samotność jest okropna o czym wszyscy seniorzy wiedzą. Śpiew i gra na gitarze, daje mi ogromną satysfakcję. Pozwala się cieszyć życiem - zdradza Zbigniew Zakościelny.

Do zgłoszenia do "The Voice Senior" namówiła go jego aktualna partnerka:

Przyszedłem z inspiracji mojej aktualnej partnerki. Jak mnie usłyszała, powiedziała: - chłopie, ty masz radiowy głos więc idź spróbuj - mówi Zakościelny.

W studiu uczestnika wspierało dwóch pozostałych synów, zabrakło jednak samego Macieja Zakościelnego. Jak myślicie, pan Zbigniew awansuje do kolejnego etapu? O tym przekonamy się w sobotnim odcinku "The Voice Senior".

