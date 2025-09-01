Odmieniona Izabela Macudzińska pozuje z córką. Razem pojawiły się w popularnym programie
Izabela Macudzińska znana z programu "Królowe życia" jakiś czas temu przeszła metamorfozę i właśnie w sieci pojawiły się nowe zdjęcia celebrytki. Nie jest na nich sama, bo towarzyszy jej córka Eliza. Na nowych zdjęciach aż trudno je rozpoznać!
Izabela Macudzińska doskonale jest znana nie tylko widzom stacji TTV, gdzie początkowo pojawiała się w programie "Królowe życia", a potem została gwiazdą "Diabelnie boskich", ale uchodzi też za jedną z topowych influencerek. Jej nastoletnia córka poszła w ślady mamy w wieku zaledwie 16 lat wyprowadziła się z domu, aby razem z grupą znanych influencerów tworzyć projekt "Teenz". Teraz obie pojawiły się w popularnym programie TVN7, a ich rozmowę z Mateuszem Hładkim będzie można obejrzeć już w nowym sezonie "Mówię Wam".
Odmieniona Izabela Macudzińska pozuje z córką
Eliza Macudzińska od najmłodszych lat występowała u boku mamy w programach TTV. Już jako 8-latka pojawiała się na ekranie, dorastając na oczach widzów. Dziś, mając 16 lat, stawia pierwsze kroki jako niezależna influencerka.
Rodzice, Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak, od początku wspierają córkę. W rozmowie z Party.pl mama Elizy przyznała: „To mnie zawsze bolało, że ona była niepewna, jak ona wygląda, co ludzie pomyślą. My jej zawsze tłumaczyliśmy: Elizka, nie ważne, co ludzie pomyślą, najważniejsze, żebyś Ty się dobrze czuła sama ze sobą”. Mimo rosnącej popularności, Eliza pozostaje skromną nastolatką, wdzięczną za wsparcie, jakie otrzymuje od rodziny.
Izabela Macudzińska z Elizą w "Mówię Wam"
Ostatnio Izabela Macudzińska razem z córką pojawiła się w nowej odsłonie programu "Mówię Wam", który emitowany jest na TVN7. Najprawdopodobniej mama i córka rozmawiały o swojej relacji i planach na przyszłość, a poza kamerami towarzyszył im Patryk Borowiak i przyjaciółka Monika Nowak.
Izabela Macudzińska zaskoczyła w białym garniturze, który perfekcyjnie podkreślił jej figurę, a z kolei jej córka Eliza wybrała bardziej młodzieżowy look z obszerną sportową koszulką, długimi wiązanymi trampkami i czapką z daszkiem. Zobaczcie jak zaprezentowały się w hicie TVN7! Czekacie na ten wywiad?
Córka Izabeli Macudzińskiej rozwija własną karierę w mediach społecznościowych
Eliza dziś jest aktywną influencerką, zdobywającą coraz większe grono fanów, co może świadczyć o potencjale, by w przyszłości być nawet bardziej rozpoznawalną niż mama. Na różnych zdjęciach w mediach społecznościowych od zimowych kadrów, po codzienne ujęcia użytkownicy wielokrotnie pisali, że Eliza staje się niemal lustrzanym odbiciem mamy. Mają rację? Sami spójrzcie!
