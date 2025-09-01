Izabela Macudzińska doskonale jest znana nie tylko widzom stacji TTV, gdzie początkowo pojawiała się w programie "Królowe życia", a potem została gwiazdą "Diabelnie boskich", ale uchodzi też za jedną z topowych influencerek. Jej nastoletnia córka poszła w ślady mamy w wieku zaledwie 16 lat wyprowadziła się z domu, aby razem z grupą znanych influencerów tworzyć projekt "Teenz". Teraz obie pojawiły się w popularnym programie TVN7, a ich rozmowę z Mateuszem Hładkim będzie można obejrzeć już w nowym sezonie "Mówię Wam".

Reklama

Odmieniona Izabela Macudzińska pozuje z córką

Eliza Macudzińska od najmłodszych lat występowała u boku mamy w programach TTV. Już jako 8-latka pojawiała się na ekranie, dorastając na oczach widzów. Dziś, mając 16 lat, stawia pierwsze kroki jako niezależna influencerka.

Rodzice, Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak, od początku wspierają córkę. W rozmowie z Party.pl mama Elizy przyznała: „To mnie zawsze bolało, że ona była niepewna, jak ona wygląda, co ludzie pomyślą. My jej zawsze tłumaczyliśmy: Elizka, nie ważne, co ludzie pomyślą, najważniejsze, żebyś Ty się dobrze czuła sama ze sobą”. Mimo rosnącej popularności, Eliza pozostaje skromną nastolatką, wdzięczną za wsparcie, jakie otrzymuje od rodziny.

Izabela Macudzińska z Elizą w "Mówię Wam"

Ostatnio Izabela Macudzińska razem z córką pojawiła się w nowej odsłonie programu "Mówię Wam", który emitowany jest na TVN7. Najprawdopodobniej mama i córka rozmawiały o swojej relacji i planach na przyszłość, a poza kamerami towarzyszył im Patryk Borowiak i przyjaciółka Monika Nowak.

Izabela Macudzińska zaskoczyła w białym garniturze, który perfekcyjnie podkreślił jej figurę, a z kolei jej córka Eliza wybrała bardziej młodzieżowy look z obszerną sportową koszulką, długimi wiązanymi trampkami i czapką z daszkiem. Zobaczcie jak zaprezentowały się w hicie TVN7! Czekacie na ten wywiad?

Fot. Aliaksandr Valodzin/East News

Córka Izabeli Macudzińskiej rozwija własną karierę w mediach społecznościowych

Eliza dziś jest aktywną influencerką, zdobywającą coraz większe grono fanów, co może świadczyć o potencjale, by w przyszłości być nawet bardziej rozpoznawalną niż mama. Na różnych zdjęciach w mediach społecznościowych od zimowych kadrów, po codzienne ujęcia użytkownicy wielokrotnie pisali, że Eliza staje się niemal lustrzanym odbiciem mamy. Mają rację? Sami spójrzcie!

Zobacz także:

Reklama

Fot. Aliaksandr Valodzin/East News