1 z 6

Wybierasz się na Oscary i jesteś kobietą, ale jednocześnie uważasz, że suknia balowa to oznaka konformizmu w stosunku do mizoginii społeczeństwa?

Więcej: Tryumf faworytów, kobiety w roli głównej i... Najlepsze momenty Oscarów 2018

W takim wypadku wczorajsza stylizacja Emmy Stone jest dla ciebie. Aktorka postanowiła zagrać na nosie absolutnie wszystkim i na tegorocznej gali rozdania Oscarów zrezygnowała z sukni.

Więcej: Oto najlepsza aktorka 2017 roku. Poznajcie bliżej Frances McDormand!

Co miała na sobie? Jak wyglądała? I dlaczego powinno was to w ogóle obchodzić? Odpowiedzi na każdą z tych palących kwestii znajdziecie w naszej galerii.

Więcej: Oscary 2018: Kształt wody Guillermo del Toro najlepszym filmem!