Już jutro do kiosków trafi najnowszy numer "Flesza". Tym razem na okładce magazynu znalazła się Anna Mucha. Aktorka w ostatnich miesiącach ostro pracowała nad powrotem do formy po porodzie i teraz może pochwalić się bardzo szczupłą figurą. Jak jej się to udało? Sposób gwiazdy na skuteczne odchudzanie tylko we "Fleszu".

Co jeszcze w numerze? Szczery wywiad z jednym z najgorętszych nazwisk ostatnich tygodni - Sara Mannei w rozmowie z magazynem opowie o swoim stylu i tym, co myśli na temat polskich i zagranicznych ikon stylu. My już go czytaliśmy i zapewniamy, że nie zabraknie tam zaskakujących słów.

Nie zabraknie również czegoś dla fanów modowych nowinek. Redakcja magazynu przygotowała aż 124 strony wypełnione wszystkimi najważniejszymi trendami jesieni + 170 hitów na nowy sezon.

Nowy "Flesz" w sprzedaży już od jutra za jedyne 2,99 zł.

Anna Mucha na konferencji prasowej TVP: