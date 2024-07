Już niedługo startuje nowy program "Shopping Queen" w Polsat Cafe z prowadzącą Sarą Mannei w roli głównej. Blogerka od lat interesuję się modą, jednak jej największą pasją jest muzyka. Kiedy na Instagramie wstawiła niedawno kilka filmików ze swoim śpiewem, jej fani byli pod wielkim wrażeniem. Przypomnijmy: Sara Mannei śpiewa w łazience. Wychodzi jej to całkiem nieźle

Mało kto jednak wie, że Sara naprawdę poważnie myśli o karierze muzycznej. Gwiazda wzięła nawet udział w drugiej edycji programu "Idol", ostatecznie odpadła w półfinałach, co oznacza, że pokonała wszystkie etapy, w których o awansie decydowali jurorzy. Żona Boruca wystąpiła w grupie ósmej, gdzie wykonała przebój "Killing Me Softly" Fugges, ale ustąpiła m.in. Magdzie Rejtczak. Udało się na dotrzeć do archiwów nieistniejącego już oficjalnego serwisu idol.interia.pl, na którym o Sarze pisano tak:

Nigdy nie brała lekcji śpiewu, nie uczęszczała też do szkoły muzycznej, jedynie do przedszkola tak sprofilowanego. Śpiewać lubiła od zawsze, męcząc przy tej okazji swoją rodzinkę. Uwielbia uczyć się języków obcych. Bardzo dobrze zna angielski, średnio niemiecki, a także trochę arabski, ponieważ jej tata pochodzi z Jordanii.

W zdobyciu polskiej sceny ma jej teraz pomóc... jej mąż, Artur Boruc! W rozmowie z lifestyle.newseria.pl Mannei zdradza, że piłkarz jest utalentowany wokalnie, dlatego stara się go namówić na wspólny utwór:

Bardzo chciałabym, aby ta płyta w końcu powstała. Muzyka to moja największa pasja. Wygrywa nawet z modą, którą zajmuję się na co dzień. To jednak śpiewanie towarzyszy mi od zawsze. Zaraziłam tym nawet Artura, który uwielbia śpiewać i jest całkiem dobrym piosenkarzem. Nawet myślałam, aby nagrać z nim jakiś utwór. Powstałoby na pewno coś ciekawego - przekonuje Sara

Śpiewać uwielbiają również jej córki - Oliwia oraz Amelia. Na ich ślubie w Grecji sprawiły wielką niespodziankę nowożeńcom:

Na ślubie mieliśmy kapelę, ale w pewnym momencie dziewczynki podeszły do mikrofonu i zaśpiewały piosenkę Pitbulla i Ke$hy „Timber”. Mimo że małe dzieci nie powinny wykonywać takiego utworu, to i tak wszyscy byli zachwyceni. Dodatkowo dołączyły do nich koleżanki oraz kuzynki i całość wyszła uroczo - wspomina

Czekacie na album Sary?

