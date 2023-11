Masz nowe postanowienie, żeby w tym roku schudnąć? Tak mówisz sobie każdego roku! Przyznaj się, bo my mamy tak samo! ;) Żona Pascala Brodnickiego, Agnieszka Mielczarek w rozmowie z Newserią zdradziła co jej zdaniem może okazać się kluczem do zgubienia wagi i zmienienia nawyków żywieniowych. To... coaching!

Agnieszka sama jest coachem żywieniowym i przekonuje, że w 4-5 tygodni można się zmienić raz, a dobrze! Jak to możliwe? Posłuchajcie!

Agnieszka Mielczarek o zmianach żywieniowych.