Katarzyna Miller jest gościnią drugiego odcinka formatu Joanny Racewicz "Własnym głosem". Zobaczcie jeden z najbardziej poruszających fragmentów, w którym uwielbiana psycholożka mówi o relacji z matką - niezwykle skomplikowanej, trudnej, momentami bardzo gorzkiej...

Katarzyna Miller o relacji z mamą

Relacje Katarzyny Miller z jej mamą od samego początku były bardzo trudne. Nie czuła się kochanym dzieckiem, nigdy takich słów od niej nie usłyszała. A czasami wręcz przeciwnie:

Mówi, ty jesteś porażką mojego życia. Ja mówię: ja nie jestem kochanie żadną porażką. Ja jestem ja. Tobie było ze mną trudno, bo ja wiem, że ci było ze mną trudno, bo ja nie zostawiałam, wiesz, jakby niczego, ja odpowiadałam. Ja sobie dawałam prawo do tego, żeby się z moją mamą przepychać, żeby o siebie walczyć, co zresztą mam sobie ogromnie za plus, ogromnie. Na pewno duży udział w tym był ojca, który, który był po prostu jakby ze mną

Jak wspierał ją ojciec? Czego nie zrobił, a czego potrzebowała jako nastoletnia dziewczynka? Poruszający fragment rozmowy z Katarzyną Miller wyżej, a cały wywiad, czyli drugi odcinek formatu "Joanna Racewicz. Własnym głosem" już na naszym kanale na YouTubie!

