Jej córkę zabrał glejak. Ewa Bem w druzgocącym wyznaniu o chorobie Pameli
W tym roku minie już 8 lat od śmierci Pameli Bem-Niedziałek. Ewa Bem w poruszającym wywiadzie wspomina moment, w którym jej ukochana córka dowiedziała się o diagnozie. Po latach wyznaje: "Jakbym zobaczyła kogoś lub coś, co może być glejakiem, to naprawdę przegryzłabym gardło". Ten wywiad porusza do głębi i zostanie z Wami na długo.
Pamela Bem-Niedziałek miała tylko 39 lat. Dziennikarka TVN i ukochana córka Ewy Bem zmarła w 2017 roku. Chorowała na glejaka IV-tego stopnia wielopostaciowego. Pozostawiła pogrążonych w żałobie rodziców, męża oraz wówczas 4-letniego synka Tomka i 2-letnią córeczkę Basię. Była w drugiej ciąży, kiedy usłyszała druzgoczącą diagnozę. 8 lat po śmierci córki Ewa Bem wspomina trudne chwile, które na zawsze odcisnęły piętno.
Ewa Bem o diagnozie Pameli Bem-Niedziałek
Ewa Bem w poruszającej rozmowie z Joanną Racewicz w ramach cyklu "Joanna Racewicz. Własnym głosem” publikowanym na kanale Youtube Party, wróciła wspomnieniami do jednego z najtrudniejszych doświadczeń swojego życia. 30 września minie już ósma rocznica śmierci Pameli Bem-Niedziałek, która zmarła po ciężkiej chorobie nowotworowej.
Kiedy zapadła z kolei diagnoza w sprawie Pameli, ona była w drugiej ciąży, Basia urodziła się po operacji już mózgu mamy
Tak, Basia się urodziła po operacji wycięcia glejaka czwartego stopnia wielopostaciowego. Jak ja słyszę glejak wielopostaciowy, to grzmi mi wszystko w środku
W poruszającej spowiedzi wyznała:
Jakbym zobaczyła kogoś lub coś, co może być glejakiem, to naprawdę przegryzłabym gardło. Nigdy w życiu nie słyszałam, żeby glejak kogokolwiek potraktował lepiej. I nasza córka żyła dosyć długo, miała wspaniałą opiekę. Ale to też, to jest koszmar, to jest po prostu koszmar.
Całą rozmowę Ewy Bem z Joanną Racewicz znajdziecie na kanale Youtube "Party", w linku poniżej:
