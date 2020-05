Jeśli tęsknicie za powrotem do waszej ulubionej siłowni czy na basen, nie mamy dla was na razie najlepszych informacji. Na razie nie padła żadna konkretna data otwarcia tych sportowych obiektów. Jednak jak mówi się nieoficjalnie, jeśli w najbliższych dniach nie nastąpi krytyczny wzrost liczby zachorowań na koronawirusa, siłownie, sale fitness i baseny mogą zostać otwarte w poniedziałek 1 czerwca. To najbardziej prawdopodobna data, która pojawia się najczęściej w rozważaniach na temat otwarcia tych obiektów sportowych.

Zobacz także: Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i restauracje zostaną otwarte! Wiadomo też, co ze szkołami!

Przypomnijmy, że możecie już korzystać ze stadionów, boisk, orlików, skateparków. Dodatkowo od 18 maja umożliwiona zostanie organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. Pamiętajcie jednak, że w obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

Zobacz także: Restauracje ponownie otwarte! Maseczkę zdejmiecie dopiero przy stoliku, a na co jeszcze trzeba się przygotować?

Otwierane obiektów sportowych krok po kroku - siłownie i baseny w 4. etapie

Otwarcie siłowni i basenów zawarte jest w ostatnim - czwartym - etapie. Przypominamy, co krok po kroku zostało otwarte i co dopiero będzie otwierane w najbliższym czasie:

Etap 1 - w pierwszym etapie umożliwione zostały treningi indywidualne, w tym bieganie, jazda na rowerze.

Etap 2 - następnie udostępnione zostały boiska i inne miejsca do uprawiania sportu na otwartej przestrzeni.

Etap 3 - otwarcie sal szkolnych, hal sportowych oraz innych miejsc zamkniętych, w których będzie możliwość uprawiania sportu z maksymalnie 6-osobowym składem osób uprawiających daną dyscyplinę przy utrzymaniu rygorów sanitarnych.

Etap 4 - otwarcie siłowni, sal fitness, sal tanecznych, kręgielni - to ostatni etap, który może nastąpić 1 czerwca - ale ta data nie została jeszcze potwierdzona.