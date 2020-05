Restauracje ponownie otwarte! Maseczkę zdejmiecie dopiero przy stoliku, a na co jeszcze trzeba się przygotować?

W środę 13 maja rząd przedstawił plan jak będzie wyglądał trzeci etap odmrażania gospodarki. Kolejne obostrzenia zostaną zniesione już od 18 maja - m.in. ponownie zostaną otwarte restauracje i inne lokale gastronomiczne. Wbrew wcześniejszym spekulacjom posiłek będziemy mogli zjeść również w pomieszczeniu, a nie tylko w ogródkach restauracyjnych. Będzie trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach. Jakich? Sprawdźcie!

Rząd otwiera lokale gastronomiczne, zasady

Trzeci etap odmrażania gospodarki wejdzie w życie już w najbliższy poniedziałek, 18 maja. Już za kilka dni znów będziemy mogli zjeść posiłek w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym, w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej. Co najważniejsze, klienci będą mogli przebywać zarówno w sali wewnątrz lokalu, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pojawił się jednak szereg wymogów. Lokale gastronomiczne muszą działać w odpowiednim reżimie sanitarnym i z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

O wymogach i zaleceniach dla gastronomii czytamy na stronie gov.pl:

limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);

dezynfekcja stolika po każdym kliencie;

zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;

zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;

noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach - brzmi komunikat na stronie gov.pl

Wygląda na to, że jeszcze przez pewien czas będziemy musieli się przyzwyczaić do nowych zasad panujących nie tylko w restauracjach, ale także w innych miejscach publicznych. Wybieracie się do lokali gastronomicznych już 18 maja, czy jednak wolicie jeszcze zaczekać?

East News

Od 18 maja posiłek będziemy mogli zjeść także w centrum handlowym, w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej.