Od 15 maja koniec z maseczkami na świeżym powietrzu! Opublikowano nowe rozporządzenie 

Od 15 maja noszenie maseczek na świeżym powietrzu nie będzie konieczne. Rząd opublikował nowe rozporządzenie w Dzienniku Ustaw. Poznajcie szczegóły, w których sytuacjach będzie można zrezygnować z maseczek. Gdzie wciąż będzie konieczność zasłaniania nosa i ust?

Zobacz także: Jest dokładna data powrotu wszystkich uczniów do szkół! Świetna wiadomość dla dzieci i rodziców

Koniec noszenia maseczek od 15 maja. Oto nowe rozporządzenie

Na ten moment czekali wszyscy! Rząd właśnie wydał rozporządzenie o nowych obostrzeniach. Wynika z niego, że od 15 maja nie będzie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu w przypadku możliwości zachowania dystansu 1,5 metra. Zasłanianie ust i nosa wciąż będzie konieczne w środkach publicznego transportu, na drogach, cmentarzach, promenadach, bulwarach, parkingach leśnych i innych miejscach postoju pojazdów. Maseczki będzie trzeba nosić również w zakładach pracy, gdzie w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, z wyjątkiem gdy pracodawca postanowi inaczej. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w galeriach i obiektach handlowych oraz na targowiskach i innych placówkach usługowych.

Od 15 maja proponujemy rozwiązanie, aby maseczki nie były noszone na zewnątrz, jeśli dystans wynosi 1,5 metra - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski już podczas konferencji 28 kwietnia.

Do zniesienia obowiązku noszenia maseczek za zewnątrz potrzebny był spadek liczby zakażeń. Podczas ostatniej konferencji informowano, że będzie to możliwe "jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15". Maj to zdecydowanie przełomowy miesiąc w kwestii luzowania obostrzeń. Do działalności powróciły galerie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, galerie sztuki oraz muzea. Od 8 maja działalność wznawiają hotele a także otwierają się ogródki restauracyjne. Działalność gastronomii będzie możliwa od 29 maja, od tego samego dnia zwiększą się limity na weselach do 50 osób, a także uczniowie powrócą do nauki stacjonarnej. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.

Zobacz także: Co z weselami w maju? Jest decyzja władz! Ważna wiadomość dla par, które szykują się do ślubu!