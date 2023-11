Po tym, jak w sobotę 28 października cały świat obiegła informacja o nagłej śmierci Matthew Perry'ego, wielu fanów czekało na komentarz jego przyjaciół z kultowego serialu. Po kilku dniach ciszy Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc oraz David Schwimmer w końcu zabrali głos i wydali wspólne oświadczenie. Są zdruzgotani.

"Przyjaciele" o śmierci Matthew Perry'ego

W miniony weekend do mediów przedostała się informacja o śmierci Matthew Perry'ego. Ta wiadomość zasmuciła fanów "Przyjaciół" na całym świecie, ponieważ aktor miał zaledwie 54 lata. Zmagający się w minionych latach z depresją oraz uzależnieniem od leków, narkotyków i alkoholu gwiazdor, swoim humorem i sarkastycznymi uwagami rozśmieszał miliony. Finalnie zmarł w samotności w wannie z hydromasażem. Jego odejście zasmuciło jego najbliższych, a także kolegów i koleżanki z planu "Friends" - w końcu przez 10 lat tworzyli paczkę na ekranie, dbali o siebie i wspierali w najgorszych chwilach. Sam Matthew Perry w wywiadzie dla "Entertainment Tonight" w 2021 roku (czyli kilkanaście lat po zakończeniu realizacji serialu) mówił: "To bardzo kochająca się, zgrana grupa. Kiedy się widzimy, jest to bardzo wzruszające".

Po tym, jak potwierdzono informacje o śmierci Matthew Perry'ego i w mediach zaczynały go wspominać kolejne osoby, wiele fanów czekało również na informacje od Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisy Kudrow, Matta LeBlanc oraz Davida Schwimmera. Przez kilka dni jednak rozpacz i poczucie utraty bliskiej osoby pozbawiła ich głosu. W końcu w poniedziałkowy wieczór 30 października ich przedstawiciele przesłali magazynowi "People" wspólne oświadczenie.

Wszyscy jesteśmy całkowicie zdruzgotani stratą Matthew. Byliśmy kimś więcej niż tylko członkami obsady. Jesteśmy rodziną. Jest tak wiele do powiedzenia, ale teraz poświęcimy chwilę na opłakiwanie i przepracowanie tej niezgłębionej straty. Z czasem powiemy więcej, o ile będziemy w stanie. Na razie nasze myśli i miłość są z rodziną Matty'ego, jego przyjaciółmi i wszystkimi, którzy go kochali na całym świecie - czytamy w oświadczeniu.

