Wybór obrączek to jedna z najważniejszych i jednocześnie najprzyjemniejszych decyzji, którą musimy podjąć przed ślubem. W końcu symboliczny złoty krążek pieczętuje miłość i będzie towarzyszył nam przez całe życie. Jakie zatem powinny być obrączki?

Przede wszystkim: dopasowane. Nie tylko do naszych palców, ale również do charakterów i stylu. Jesteście szaloną, podejmującą spontaniczne decyzje parą? Wybierzcie coś oryginalnego, co wyróżni was na tle innych. Kochacie naturę i cenicie tradycję? Postawcie na ponadczasową klasykę. Marzycie o tym, aby po prostu, niezależnie od wszystkiego nosić na placu to, co zwyczajnie wam się podoba? Sprawdźcie nasze propozycje!

Być jak Harry i Meghan...

Jeśli chodzi o wybór obrączek, najgorętsza para ostatnich lat wbrew przewidywaniom postawiła kultywować tradycję Windsorów. Tak, jak książę William i Kate Middleton oraz inne royal couples postanowili przyjąć prezent od królowej Elżbiety II, jakim są królewskie, niezwykle stylowe obrączki z walijskiego złota.

Te, które noszą aktualnie Harry i Meghan wykonano w 2018 roku na specjalnie zamówienie ukochanej babci brytyjskiego księcia. Ich piękno tkwi w prostocie formy - obrączka Harry'ego jest gładka, zaś tą, którą nosi Meghan, zdobią maleńkie diamenty. Tego typu wzór nigdy nie wyjdzie z mody, dlatego warto się nim zainspirować.

Ślubna biżuteria - na co się zdecydować?

Nadzwyczajne chwile wymagają specjalnej oprawy, w tym wypadku - biżuterii. To idealny dodatek podkreślający wzniosłość chwili, który przez lata będzie przypominał ci piękny moment wyjścia za mąż.

Marka Apart oferuje ogromny wybór obrączek - poczynając od tradycyjnych, z żółtego i białego złota, po te nietuzinkowe – z diamentami, wielokolorowe lub finezyjnie wykonane. Wszystko po to, aby wśród dziesiątek wzorów zakochani znaleźli te, perfekcyjnie dopasowane do ich historii.

