Obowiązkowe badania na koronawirusa? Skierowanie dostaniemy sms-em

Minister zdrowia Adam Niedzielski był w poniedziałek gościem porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM. Jedno z pierwszych pytań dotyczyło zapowiadanych od kilku dni badań przesiewowych na koronawirusa. Według zapowiedzi, będa one dotyczyły trzech regionów - Podkarpacia, Małopolski i Śląska.

Jak będa wyglądały? Kiedy się rozpoczną i wreszczie - czy będą obowiązkowe i dla każdego? Zobaczcie, co mówi minister zdrowia.

Jak przyznał minister Niedzielski, ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Rozważane są dwa modele przeprowadzania badań.

Mamy na myśli dwa modele. Albo damy uprawnienia do takich testów lekarzom rodzinnym i wtedy każdy będzie mógł po prostu przyjść i zostać przebadanym. Ale drugi model to jest wykorzystanie całej sieci drive thru w tych trzech regionach i wtedy ewentualne skierowanie, które będziemy otrzymywali za pomocą smsa czy innego zaproszenia - mówił minister.