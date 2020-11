Koronawirus w Polsce. Święta w gronie maksymalnie pięciu osób, ale co z sylwestrem? 

Co z sylwestrem w tym roku? Czy Polacy będą mogli urządzać imprezy na których spotka się więcej niż pięć osób? Nowy Rok zbliża się naprawdę wielkimi krokami, dlatego teraz z pewnością wiele osób zastanawia się, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone tuż przed sylwestrem. Czy pod koniec roku władze poluzują restrykcje dotyczące spotkań i imprez?

Co z imprezami w sylwestra?

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi pandemii koronawirusa władze w naszym kraju wprowadziły wiele obostrzeń, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się groźnego wirusa. Rządzący zdecydowali m.in. że Polacy mają spędzić zbliżające się święta Bożego Narodzenia w gronie maksymalnie pięciu osób (limit nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają)! Teraz pojawia się więc pytanie, czy takie same zasady będą obowiązywać w sylwestra? Na stronie rządu została opublikowała informacja, według której "etap odpowiedzialności" będzie obowiązywał od 28 listopada aż do 27 grudnia. Od 28 grudnia ma rozpocząć się "etap stabilizacji"- w tym etapie wrócimy do podziału Polski na trzy strefy: zieloną, żółtą i czerwoną. Jak wówczas może wyglądać sylwester?

W strefie czerwonej będzie można spotykać się w gronie maksymalnie 5 osób (limit nie będzie obowiązywać osób mieszkających razem). W strefie żółtej w spotkaniach będzie mogło uczestniczyć 25 osób, a w strefie zielonej na imprezach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób.

Niestety, wciąż nie wiadomo, czy od 28 grudnia w Polsce rzeczywiście zacznie obowiązywać "etap stabilizacji" - na stronie rządu pojawiła się bowiem adnotacja, że wszystkie warianty obostrzeń będą uzależnione od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Niewykluczone więc, że władze przedłużą "etap odpowiedzialności", który wstępnie ma obowiązywać do 27 grudnia.

Co o tym myślicie? Planujecie w tym roku imprezy sylwestrowe?

Przez pandemię koronawirusa w tym roku nie będzie imprez w większym gronie?

