Lockdown przedłużony na całe wakacje?! Jest komentarz ministra zdrowia! Mówi także o nauce po wakacjach

Czy w tym roku możemy zapomnieć o wakacjach? Obostrzenia wprowadzone przez pandemię koronawirusa będą obowiązywać również latem? Jest najnowszy komentarz ministra zdrowia! Adam Niedzielski w najnowszym wywiadzie zdradził, co może nas czekać w najbliższych miesiącach i czy spodziewa się, że w wakacje będziemy mogli zacząć wracać do "normalności". Czy uczniowie we wrześniu będą mogli wrócić do nauki w szkołach?

W wakacje koniec obostrzeń?

Pandemia koronawirusa trwa już ponad rok. Dokładnie 4 marca 2020 roku w Polsce szef Ministerstwa Zdrowia poinformował o pierwszym pacjencie u którego wykryto koronawirusa. Od tamtej chwili do dziś (dane z 12 kwietnia 2021 roku) w naszym kraju pozytywny wynik testu otrzymało 2 586 647 osób- niestety, aż 58 481 osób zmarło.

Kilka tygodni temu w naszym kraju rozpoczęła się trzecia fala pandemii. Przez nagły wzrost liczby zakażeń i ofiar śmiertelnych władze wprowadziły szereg obostrzeń. Teraz minister zdrowia w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" zdradził, co czeka nas w wakacje. Czy latem będziemy mogli już powoli wracać do normalności? Adam Niedzielski twierdzi, że tak! Szef MZ nawiązał również do nauki po wakacjach.

Myślę, że w wakacje będziemy wracali do normalnego funkcjonowania. Nowy rok szkolny powinien się rozpocząć normalnie od września- minister zdrowia powiedział podczas wywiadu.

Adam Niedzielski mówił również o kolejnej, czwartej fali koronawirusa, która może pojawić się w Polsce.

Czwarta fala, jeżeli się pojawi, to ze względu na zbudowaną odporność oraz dzięki programowi szczepień nie będzie już miała takich rozmiarów jak fale poprzednie. Wojna trwa, ale jesteśmy już po lądowaniu w Normandii- Adam Niedzielski wyznał w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

Myślicie, że w wakacje naprawdę będziemy mogli wrócić juz do "normalności"? Planujecie się zaszczepić przeciwko koronawirusowi?

Adam Niedzielski w najnowszym wywiadzie przyznaje, że w wakacje Polacy będą mogli zacząć wracać do "normalności".

East News

Wy również już nie możecie doczekać się wakacji?