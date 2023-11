Lato lubi płatać pogodowe figle, dlatego żeby cieszyć się piękną fryzurą na dłużej, powinnyśmy znaleźć takie produkty, które nam to zapewnią. Podpatrzyliśmy, z którymi kosmetykami do stylizacji włosów gwiazdy się nie rozstają, żeby wyglądać idealnie. Okazuje się, że w tym sezonie królują luźne, romantyczne fale, dziewczęce uczesania, czy konkretne upięcia. To bezpieczne rozwiązania, które sprawdzą się zarówno podczas większych uroczystości, jak i na co dzień. Jak zachować nienaganny stan fryzury, szczególnie jeśli za oknem nagle zobaczymy nasilające się krople deszczu? Margot Robbie, Yalitza Aparicio oraz Claire Foy znalazły złoty środek! O co chodzi?

Reklama

Letnia fryzura w romantycznym wydaniu

To propozycja dla kobiet, potrafiących za pomocą jednej gumki do włosów wyczarować bardzo subtelny look. Podobnie jak Margot Robbie, którą w takim wydaniu podziwialiśmy podczas rozdania Złotych Globów. Ale i o te, z pozoru niewymagające, uczesanie, należy zadbać stosując odpowiednio dobrane kosmetyki do stylizacji. Szczególnie jeśli zależy nam, aby fryzura utrzymała się przez całą noc. W takich wypadkach przydadzą ci się niezawodne kosmetyki marki Moroccanoil.

Mat. prasowe

Jak wyczarować taki look?

Na wilgotne włosy nałóż minimalną ilość Kuracji Moroccanoil Light, aby zapewnić idealną podstawę stylizacji. U nasady nałóż Moroccanoil Wzmocnienie Nasady Włosów. Wysusz włosy. Koniecznie użyj przy tym okrągłej szczotki, by stworzyć odpowiednie podniesienie. Zakończ suszenie i wydziel przedziałek z boku głowy. Podziel włosy na pasma i kręć. Zanim jednak użyjesz lokówki, spryskaj swoją fryzurę Moroccanoil Perfekcyjną Ochroną. Stwórz fale w kształcie litery S, o różnych rozmiarach, aby uzyskać stylowy efekt. Trik? Odbijaj włosy od nasady w kierunku twarzy. Przypieczętuj look za pomocą Moroccanoil Mocnego Sprayu Do Włosów Z Efektem Nabłyszczenia, nanosząc go na całą długość, po obu stronach przedziałka (skoncentruj się na końcówkach, by nadać im ostrości i kształtu). Pomóż sobie szczotką z włosiem dzika, by uzyskać gładkość i połysk.

Ponadczasowe dziewczęce upięcie

Na taki look zdecydowała się Yalitza Aparicio, która wspierała swój film "Roma" podczas 72. rozdania BAFTA, czyli nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej. Delikatnie upięcie przednich pasm włosów wysmukla szyję, wyostrza rysy twarzy oraz sprawia, że włosy są ułożone stabilnie w jednym miejscu.

Mat. prasowe

Czego potrzebujesz do wykonania takiej fryzury?

Aby przygotować fryzurę na tak długich włosach i ochronić je przed wilgotną pogodą, umyj włosy, używając produktów marki Moroccanoil: Szamponu i Odżywki Zwiększających Objętość. Wysusz je ręcznikiem i nałóż 1-2 pompki Kuracji Moroccanoil, aby zapewnić perfekcyjną podstawę do dalszej stylizacji. Nałóż Piankę Zwiększającą Objętość Moroccanoil (ilość wielkości piłki od golfa) od połowy po końce, zapewniając w ten sposób teksturę i umocowanie dla fal przy jednoczesnym nieobciążaniu włosów. Rozprowadź Wzmocnienie Nasady Włosów Moroccanoil na nasadę w celu podniesienia włosów oraz nadania im utrwalenia. Podsusz włosy. Pomagaj sobie Okrągłą Szczotką Ceramiczno-Termiczną o średnicy 45 mm. Podziel włosy na sekcje. Spryskaj każde pasmo Mocnym Sprayem z Efektem Nabłyszczenia Moroccanoil. Zakręć je za pomocą dużej lokówki. Pozwól im wystygnąć przez 20 sekund. Przymocuj każde pasmo za pomocą wsuwki. Wyjmij wsuwki, rozpuść włosy i przeczesz je, używając Płaskiej Szczotki Ceramiczno-Termicznej. Z obu stron wybierz pasma włosów, poprowadź je nad uszami i przymocuj z tyłu. Wykończ look, spryskując włosy Nabłyszczaczem Moroccanoil, by nadać im pięknego połysku i zdrowego wyglądu.

Włosy w tył!

Podczas 72. rozdania BAFTA swoją fryzurą wszystkich oczarowała Claire Foy, która zdecydowała się wystąpić w subtelnym, a jednocześnie zniewalającym upięciu. Wbrew pozorom nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet na krótkich włosach wykonać świetne fryzury. Taki look lubi każdy typ urody, więc bez obaw możecie skusić się na to uczesanie, które z pewnością nie będzie wymagać ciągłych poprawek. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej użyłaś odpowiednich preparatów do stylizacji.

Mat. prasowe

Fryzura krok po kroku:

Aby stworzyć idealną podstawę do stylizacji, na mokre włosy nałóż 1-2 pompki Kuracji Moroccanoil – od połowy po końce. Obficie spryskaj włosy Perfekcyjną Ochroną Moroccanoil, by zapewnić im ochronę przed ciepłem termonarzędzi. Wysusz włosy. Pomagaj sobie Okrągłą Szczotką Ceramiczno-Termiczną o średnicy 25 mm. Aby zbudować teksturę na suchych włosach, użyj Suchego Sprayu Teksturyzującego Moroccanoil. Użyj średniej lokówki, aby lekko podkręcić włosy. Zaczesz włosy do tyłu i przypnij je tuż nad kością potyliczną, otrzymując częściowo podniesioną, częściowo uładzoną fryzurę. Za pomocą szpilek w kształcie V zdefiniuj ostateczny kształt fryzury. Odstającym kosmykom nadaj dodatkowej tekstury za pomocą Modelującego Kremu Moroccanoil. Na zakończenie spryskaj całą fryzurę Ekstra Mocnym Sprayem z Efektem Nabłyszczenia Moroccanoil.

Luźne fale czy upięte włosy? Która fryzura na lato najbardziej przypadła ci do gustu?