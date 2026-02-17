14 lutego 2026 roku Nowy Jork stał się areną wydarzenia, które rozemocjonowało świat show-biznesu. Maya Hawke, gwiazda serialu "Stranger Things" oraz córka Umy Thurman i Ethana Hawke’a, poślubiła muzyka Christiana Lee Hutsona. Para zdecydowała się na ślub w St George’s Episcopal Church przy Stuyvesant Square. Maya Hawke ślub zorganizowała w najromantyczniejszy dzień roku, w walentynki.

Maya Hawke Christian Lee Hutson wzięli ślub. Lista gości

Na ślubie pojawiła się cała śmietanka towarzyska amerykańskiego kina i telewizji. Nie zabrakło najbliższych - wśród gości byli Uma Thurman i Ethan Hawke, którzy błyszczeli wśród znanych twarzy. Towarzyszył im brat panny młodej, Levon Roan Thurman-Hawke, dzieci Ethana Hawke’a z obecnego związku oraz córka Umy Thurman z wcześniejszej relacji.

Jednak prawdziwe emocje wywołała obecność niemal całej obsady "Stranger Things": Finn Wolfhard, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton i Joe Keery świętowali ten dzień wraz z młodą parą. Wśród zaproszonych znaleźli się także Iris Apatow i Sam Nivola.

Suknia ślubna Mayi Hawke

Maya Hawke postawiła na klasykę i romantyzm - założyła białą suknię ślubną z odkrytymi ramionami i falbanami przy dole, którą uzupełniła puchatym zimowym płaszczem. Taka stylizacja sprawiła, że wyglądała olśniewająco i wywołała zachwyt nie tylko wśród gości, ale także w internecie, gdzie zdjęcia natychmiast zaczęły krążyć. Christian Lee Hutson wybrał czarny smoking, podkreślając uroczysty, elegancki charakter wydarzenia. Uma Thurman prezentowała się w jasnoniebieskiej kreacji, a Ethan Hawke postawił na ponadczasowy czarny garnitur.

Po uroczystej ceremonii ślubnej Maya Hawke i Christian Lee Hutson wraz z gośćmi przenieśli się do klubu The Players przy Gramercy Park. To miejsce, znane z historycznego klimatu i ekskluzywności, stało się przestrzenią pełną radości, wzruszeń i celebrowania miłości. Maya Hawke ślub świętowała w otoczeniu najbliższych i przyjaciół z branży filmowej, dbając o intymny i rodzinny charakter wydarzenia.

Historia miłości Mayi Hawke i Christiana Lee Hutsona

Maya Hawke i Christian Lee Hutson poznali się podczas pracy nad albumem "Moss" w 2022 roku, a ich współpraca muzyczna szybko przerodziła się w coś głębszego. Para kontynuowała wspólne projekty, m.in. nad "Chaos Angel". Pierwszy raz oficjalnie pokazali się jako para na czerwonym dywanie w kwietniu 2025 roku. Maya i Christian nie kryli, że ich związek oparty jest na przyjaźni, wzajemnym wsparciu i szczerości, co podkreślali w wywiadach.

Zobacz więcej:

Maya Hawke 'Stranger Things' , Fot. Rex Features/East News

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia