W nocy z 16 na 17 lipca dotarła do mediów wstrząsająca wiadomość – Joanna Kołaczkowska, znana i uwielbiana artystka kabaretowa, zmarła. Członkowie Kabaretu Hrabi potwierdzili najgorszy możliwy scenariusz. „Z ogromnym bólem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła Joanna Kołaczkowska... Nasza Asia. (...) Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił. Asia odeszła spokojnie, bez bólu. W otoczeniu najbliższych i przyjaciół – wśród tych, których kochała i którzy kochali Ją bezgranicznie” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Joanna Kołaczkowska miała 59 lat. Kilka miesięcy wcześniej wycofała się z aktywności scenicznej i odwołała wszystkie występy z Kabaretem Hrabi. Fani szybko zauważyli jej nieobecność i zaczęli się niepokoić. Prawda okazała się dramatyczna – u artystki wykryto nowotwór, który wymagał natychmiastowego leczenia. „Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia” – wyjaśnili członkowie kabaretu. Walka o zdrowie zakończyła się tragicznie.

W jednym z ostatnich wywiadów, opublikowanym przez „Gazetę Wyborczą”, Joanna Kołaczkowska opowiedziała o swoich najgłębszych obawach. Te słowa, wypowiedziane przed śmiercią, dziś wybrzmiewają wyjątkowo poruszająco: