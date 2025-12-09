Pamela Anderson i Liam Neeson – to koniec burzliwego romansu

Pamela Anderson, znana z kultowego serialu „Słoneczny patrol”, i Liam Neeson, gwiazda filmowa, poznali się bliżej podczas pracy nad filmem „Naga broń”. Choć plan zdjęciowy zakończył się w czerwcu 2024 roku, para oficjalnie potwierdziła relację dopiero po jego zakończeniu. Ich bliska więź zaczęła się rozwijać poza kamerami, co wzbudziło duże zainteresowanie mediów.

Pamela Anderson potwierdza rozstanie z Liamem Neesonem

Według informacji przekazanych przez magazyn 'People' Pamela Anderson i Liam Neeson spędzili wspólnie „intymny tydzień” w domu aktora, który znajduje się w północnej części stanu Nowy Jork. Aktorka wspomniała, że miała własny pokój, do domu przychodziła rodzina i asystenci. Wspólnie chodzili na kolacje i spędzali czas w ogrodzie, w którym Anderson opiekowała się roślinami. Podczas jednej z kolacji Neeson miał przedstawić ją jako „przyszłą panią Neeson”.

Mimo romantycznego nastroju Pamela określiła ten czas jako „romantyczny, stracony tydzień”. Ostatecznie para rozstała się, tłumacząc to koniecznością skupienia się na innych projektach filmowych.

Jeśli musicie wiedzieć, Liam i ja byliśmy w związku przez krótki czas, ale dopiero po zakończeniu zdjęć powiedziała aktorka serwisowi TMZ.

Miałam swój własny pokój. Przychodzili nasi asystenci; nawet rodzina wpadała dodała, opowiadając o pobycie w domu Neesona.

Na koniec ikona Hollywood przyznała, że oboje postanowili pójść swoją drogą i skupili się na kolejnych wyzwaniach zawodowych.

Rozeszliśmy się, żeby pracować nad innymi filmami przyznała Anderson.

Pamela Anderson publicznie pocałowała Liama Neesona na premierze filmu

22 lipca 2024 roku Pamela Anderson i Liam Neeson wspólnie pojawili się na czerwonym dywanie podczas londyńskiej premiery filmu „Naga broń” w Cineworld Leicester Square. Publiczność była świadkiem czułych gestów - Pamela ucałowała Liama w policzek, co wzbudziło falę spekulacji i komentarzy w mediach.

Aktorka w rozmowie z Entertainment Weekly przyznała, że między nią a Neesonem narodziła się wyjątkowa więź, a ich relacja była dla niej bardzo ważna.

Czy związek był tylko promocją filmową?

Po nagłym zakończeniu relacji między Pamela Anderson i Liamem Neesonem pojawiły się liczne spekulacje, że romans był częścią kampanii promocyjnej filmu „Naga broń”. Serwis TMZ sugerował, że cała historia mogła być zaplanowana przez sztab marketingowy wytwórni Paramount.

Co więcej, według źródeł bliskich produkcji, para nie widywała się przez niemal rok - od zakończenia zdjęć w czerwcu 2024 roku aż do rozpoczęcia trasy promocyjnej. To dodatkowo podsyciło domysły o „marketingowym związku celebrytów”.

