Księżniczka Charlotte poszła do szkoły! 4-latka dołączyła do swojego brata George'a i rozpoczęła edukację w elitarnej szkole Thomas’s Battersea. Pierwszego dnia zgodnie z tradycją Kate i William odprowadzili swoje dzieci do szkoły. Dla George'a nie było to nic nowego, ale dla małej Charlotte to ogromne wydarzenie. Widać, że księżniczka była zdenerwowana. Przed wejściem przywitała ją nauczycielka. Wiemy, o czym rozmawiała z dziewczynką! Obejrzyjcie wideo...

Na oficjalnym koncie Kate i Williama na Instagramie pojawiło się nagranie z pierwszego dnia szkoły księżniczki Charlotte. Tak ważne wydarzenia z życia rodziny królewskiej tradycyjnie już pojawiają się w mediach społecznościowych. Podobnie jest z urodzinami dzieci księżnej Cambrige. Zawsze z okazji urodzin publikuje ona kilka fotografii swojego autorstwa i w ten sposób dziękuje za życzenia napływające z całego świata. Teraz pojawiły się zdjęcia księżniczki w mundurku i nagranie z rozmowy z nauczycielką, witającą rodzinę królewską.

Brytyjskie media szybko rozszyfrowały treść rozmowy. Tradycyjnie pomogli w tym eksperci od czytania z ruchu warg. Według "Daily Mail" nauczycielka miała zapytać Charlotte:

Jak się masz? Miło spędziłaś lato?

Co księżniczka Charlotte odpowiedziała nauczycielce?

Księżniczka nie była zbyt rozmowna i nie odpowiedziała na pytania. Widać, że to dla niej duży stres, szczególnie przy blasku fleszy fotoreporterów, którzy śledzili każdy jej ruch. Zamiast Charlotte, książę William odpowiedział: „Pierwszy dzień szkoły. Jakie to ekscytujące”. Potem cała rodzina weszła do budynku szkoły. Być może już wkrótce księżna Kate zdradzi, jak Charlotte poradziła sobie w pierwszych dniach szkoły i czy szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości!

Księżna Kate razem z księciem Williamem zaprowadzili dzieci do szkoły

Charlotte i George wyglądali uroczo!