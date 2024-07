Ania Wyszkoni zdobyła popularność jako wokalistka zespołu Łzy. To właśnie podczas współpracy z nią wylansowano największe przeboje kapeli "Agnieszka już dawno...", "Narcyz się nazywam", "Gdybyś był" czy też "Oczy szeroko zamknięte". W 2010 roku Wyszkoni podjęła decyzję o odejściu i rozpoczęciu kariery solowej. Jak się później okazało - był to strzał w dziesiątkę. Jej dwa solowe albumy "Pan i Pani" oraz "Życie jest w porządku" sprzedały się znakomicie i przyniosły wiele przebojów.

Zobacz: Ania Wyszkoni rozczarowana koncertem Beyonce. Co jej nie pasowało?

Aktualnie wokalistka przygotowuje się do wydania reedycja drugiego krążka. Jego premiera przewidziana jest na 20 maja. Pierwszy z promujących ją singli "Na cześć wariata" doczekał się nawet Lyric Video, formy w Polsce jeszcze mało popularnej.



Zobacz także

Nagrałam chyba najodważniejszą i najdziwniejszą piosenkę w moim repertuarze, "Na cześć wariata", która, ku mojej radości, ale i zaskoczeniu, została singlem promującym krążek. W sumie powstały cztery nowe utwory. Za mało, by wydać nową, pełnowymiarową płytę, a za dużo, żeby odłożyć do szuflady 'na później'. Stąd decyzja o wydaniu specjalnej edycji płyty "Życie jest w porządku". A że sprzedaż tej płyty zbliża się do platyny, nazwaliśmy ją '"platynową" - wyjaśnia.