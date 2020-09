Nowy uczestnik w "Hotel Paradise"! Tajemniczy Artur wywoła spore zamieszanie w rajskim hotelu

Druga edycja "Hotel Paradise" dopiero się rozpoczęła i już od pierwszego odcinka wzbudza skrajne emocje. Łukasz Karpiński został singlem i teraz musi walczyć o pozostanie w programie. Pewny siebie i śmiały 24-latek swoim zachowaniem zraził do siebie niektóre uczestniczki rajskiej wyspy i już niebawem dowiemy się, czy uda mu się pozostać w reality show.

Tymczasem w "Hotel Paradise" pojawi się nowa postać, która wprowadzi niemałe zamieszanie. Tajemniczy uczestnik to 22-letni Artur Sargsyan z Poznania. Czym prywatnie zajmuje się nowy uczestnik "Hotel Paradise"?

Tajemniczy Artur wywoła spore zamieszanie w rajskim hotelu

Nowy uczestnik w "Hotel Paradise" wyjdzie zza baru. Pozostali mieszkańcy rajskiego hotelu będą bardzo zaskoczeni takim obrotem spraw. Niektórym ta sytuacja bardzo się spodoba, a niektórzy poczują się zagrożeni. Nowy uczestnik to brunet z zawadiackim uśmiechem o ormiańskich korzeniach. Do niedawna mieszkał w USA, gdzie opiekował się dziećmi. Teraz wrócił do Polski i pracuje w firmie budowlanej. W życiu 22-letniego Artura ważne miejsce zajmuje sport, trenuje boks, pływa i biega. A jaki jest prywatnie Artur Sargsyan z Poznania?

To szczery i konkretny mężczyzna, który lubi stawiać na swoim, ale nie zapomina o pokorze. Jest bardzo otwarty, tolerancyjny, nie lubi monotonii i nudy. Nowy uczestnik uwielbia też podróże i poznawanie odmiennych kultur i smaków świata. Lubi gotować i oczywiście... imprezować. Artur Sargsyan ma już na koncie dwa poważne związki i kilka romansów. W przyszłości chce mieć dużą rodzinę, a jego ideał kobiety to długonoga blondynka z niebieskimi oczami.

Znajdzie ją w "Hotelu Paradise"?

Mat. prasowe

Łukasz już od pierwszego odcinka "Hotelu Paradise" wzbudza skrajne emocje!