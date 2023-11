Nowy teledysk Sylwii Lipki

1 z 5

TYLKO U NAS! Mamy zdjęcia z planu nowych teledysków Sylwii Lipki! „Uskrzydlasz Mnie” oraz „Fly To Sky” to pierwsze single z jej nadchodzącego albumu - „Fala”. Tym razem będzie to wydanie dwupłytowe i w dwóch wersjach językowych. Sylwia nagrała 10 utworów w języku polskim i przetłumaczyła je na język angielski.

Zobacz: Gwiazdy YoungStars na wakacjach! Takie zdjęcia znajdziecie TYLKO U NAS!

Kiedy zobaczymy nowe teledyski Sylwii Lipki, która na swoim Instagramie ma już ponad 367 tysięcy fanów? Zobaczcie na kolejnych stronach naszej galerii!

Zobacz: Młodzi, piękni i bardzo zakochani! Miłość Przybysz i Sikorskiego kwitnie na wakacjach!