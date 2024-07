Reklama

Paris Hilton to bezsprzecznie "królowa" wśród celebrytek - bez niej nie może się odbyć żadna duża impreza. Dziedziczka fortuny nie odpuści żadnej okazji, żeby pojawić się na ściance i przypomnieć o sobie światu. W przeciwieństwie do koleżanek z branży, ze swojego nazwiska uczyniła jednak prawdziwy biznes. I choć istnieje na rynku od ponad 10 lat, wciąż budzi zainteresowanie wśród mediów. Przypomnijmy: Paris Hilton to prawdziwa gwiazda. Specjalnie dla niej zamknęli sklep

Celebrytka zajmuje się także aktorstwem i muzyką. W 2006 roku ukazał się jej album "Paris", który całkiem nieźle radził sobie na listach przebojów i przyniósł dwa wielkie hity. Teraz Hilton postanowiła powrócić do muzyki i szykuje się do wydania drugiego krążka. W sieci pojawił się właśnie teledysk do promującego go "Come Alive".

Myślicie, że z takim wideo uda jej się podbić rynek?

