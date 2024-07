Od kilku dni w sklepach dostępny jest nowy album Michaela Jacksona "XSCAPE". Zawiera 8 premierowych utworów, które nie były wcześniej oficjalnie wydane. Powstały między 1993 a 1998 rokiem. Pierwszym singlem promującym to wydawnictwo jest utwór "Love Never Felt So Good" wyprodukowany przez Jacksona. Utwór został nagrany w dwóch wersjach - solo i w duecie z Justinem Timberlakiem. Przypomnijmy: NOWY singiel Michaela Jacksona. Nagrał go ze znanym wokalistą

Reklama

Dziś w sieci pojawił się teledysk do wspomnianego utworu. Oczywiście pojawia się w nim również Jackson, ale to Timberlake zagrał główną rolę. Utwór został pierwotnie nagrany w 1983 roku z Paulem Anką, teraz uwspółcześniono go dzięki Johnowi McClainowi z MJ Estate.

Nam wideo bardzo się podoba, a wam?

Reklama

Dom Michaela Jacksona: