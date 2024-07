W czerwcu minie piąta rocznica śmierci Króla Popu, Michaela Jacksona. Dla fanów, którzy wciąż nie mogą pogodzić się ze stratą swojego idola, wytwórnia przygotowała wielką niespodziankę - już za 2 tygodnie w sklepach pojawi się nowy album Michaela "XSCAPE". Będzie zawierał 8 utworów nagranych między 1983 a 1999 rokiem. Pierwszym singlem promującym to wydawnictwo jest utwór "Love Never Felt So Good" wyprodukowany przez Jacksona. Utwór został nagrany w dwóch wersjach - solo i w duecie z Justinem Timberlakiem.

Utwór został pierwotnie nagrany w 1983 roku z Paulem Anką, teraz uwspółcześniono go dzięki Johnowi McClainowi z MJ Estate a rezultat jest kombinacją oryginalnej i nowoczesnej produkcji zachowującą analogowy klimat wczesnych lat 80-tych, ale brzmiący współcześnie dzięki nowo dodanym elementom.

Jak wam się podoba takie brzmienie?

Wersja Michaela Jacksona:

Wersja z Justinem Timberlakiem:

