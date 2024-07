Po wielkim sukcesie piosenki "Thank You Very Much" wiele osób czekało na kolejne kroki Margaret. Długo na efekty czekać nie musieliśmy. Dzisiaj wokalistka opublikowała teledysk do singla "Wasted", w którym pojawiają się sample z przeboju Shazzy.

Poprzedni teledysk do piosenki "Thank You Very Much" wzbudził wiele emocji. Skandaliczny obraz odniósł jednak wielki sukces nie tylko w Polsce. Wokalistka miała okazję zaprezentować go również w Niemczech, Szwecji czy we Włoszech. Nowy singiel zaprezentowała już podczas Sylwestra w Polsacie, a my byliśmy za kulisami nowej produkcji. Zobacz: Margaret kręci teledysk do nowego przeboju. Byliśmy za kulisami

W klipie do "Wasted" Margaret bawi się na domówce w ciekawym towarzystwie. Klip może kojarzyć się z bohemami organizowanymi przez Andy'ego Warhola oraz popularnym filmem "Amelia". Całość tworzy intrygujący, psychodeliczny klimat.

Czy wokalistka, wydając singiel w języku angielskim, będzie chciała podbić kolejne kraje?

